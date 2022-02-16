Допомагаємо захистити себе, – Байден про постачання зброї Україні

США не будуть надсилати військових для участі у бойових діях в Україні, якщо Росія піде на нове вторгнення. А проте постачатимуть українським ЗСУ обладнання для оборони.

Про це говорив президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден під час термінового звернення 15 лютого щодо російської агресії, повідомляє 24 канал. За його словами, американці й далі допомагатимуть українцями захистити себе.

Найголовніше Байден виступив з терміновим зверненням щодо України: головні тези

США допомагають Україні захистити себе

Під час звернення про агресію Росії глава Білого дому Джо Байден вкотре повторив, що американські військовослужбовці не воюватимуть на території України. Але допомагати нашим військовим США будуть.

Ми не відправлятимемо американських військових на бої в Україні. Ми надали українським військовим обладнання, щоб допомогти їм захистити себе,

– заявив Байден.

І додав, що Збройні сили України від американців мають допомогу в плані навчань, консультацій, розвідки тощо.

Примітно, що щодо території країн НАТО у Байдена риторика була куди жорсткішою. Ось як він висловився:

Не сумнівайтеся. США захищатимуть кожен дюйм території НАТО з усією потугою Америки. Атака на одну країну НАТО – це атака на всіх нас.

І тут же глава Білого дому наголосив, що "США та НАТО не є загрозою для Росії, й Україна не є загрозою для Росії".

Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, а міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він відчує гідну відсіч. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!

Зверніть увагу, у цьому ж зверненні Джо Байден:

Відео виступу Байдена щодо російського вторгнення