Орбану показали "жовту картку": як ЄС може приборкати прем'єра Угорщини

The Financial Times писало про те, що ЄС нібито має план обвалення угорської економіки, який можуть застосувати, якщо країна відмовиться від подальшої фінансової підтримки України. Та Віктору Орбану могли зробити неофіційне попередження.

Таку думку 24 Каналу висловив політолог Володимир Фесенко, зауваживши, що в Євросоюзі цю інформацію спростували. На його думку, ЗМІ перебільшило з формою її подання.

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"Показали "жовті картки" – як от у футболі роблять попередження, а потім видалення. Я думаю, це був витік з попередженням, що, якщо Орбан буде продовжувати політику блокування, то знайдуться інструменти фінансового впливу", – сказав Фесенко.

Рішення буде

Однак інструменти можуть стосуватися не самої країни, а саме уряду Орбана. Окрім того, Європарламент заявляв про ініціативу, аби тимчасово припинити участь Угорщини у голосуванні щодо важливих європейських рішень. Йдеться про можливе застосування 7 статті Договору про Європейський Союз. Її ще не застосовували жодного разу.

Євросоюз каже: "Якщо шантаж буде продовжуватись, фінансові інструменти можуть бути залучені. Плюс позбавлення права голосу",

– наголосив політолог.

До того ж різні європейські політики говорять про те, що навіть, якщо угорський прем'єр спробує заблокувати на засіданні Євроради виділення Україні фінансової допомоги, то рішення все одно ухвалять. В інший спосіб, але без Угорщини.

"Навіть, якщо Орбан знову демонструватиме впертість, є запасні варіанти. Думаю, будуть позитивні тенденції", – сказав Фесенко.

Угорщина готова до компромісу