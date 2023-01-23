Як розуміння російської проблеми зробило Польщу лідером допомоги Україні

Польща є однією із країн, яка чудово розуміє причинно-наслідкові зв’язки, викликані російською агресією. На відміну від Німеччини, її уряд не наділений певним романтизмом.

Про це 24 Каналу розповів політолог Олександр Антонюк. За його словами, польський народ чудово знає, що таке відбудова після війни.

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Зміна лідерства в Європі

Олександр Антонюк пояснив, що поляки прекрасно розуміють, що стара Європа, яку уособлює сьогодні Німеччина і Франція, опинилися в еволюційній кризі.

"Зараз на основі тієї активності, яку здійснюють поляки, балтійські країни, а дасть Бог і Україна, можна формувати коаліцію, яка стане ключовою в європейській частині", – наголосив він.

На думку політолога, це стосується й економіки, й населення, й оборонної сфери. Тож активність сьогодні займають ті країни ЄС, які є відносно молодими, якщо порівнювати із державами, які засновували Європейський Союз.

Наша війна змінює і позиції, і політику, і пріоритети. Вона формує нових лідерів,

– підкреслив Антонюк.

Він розповів, що не останньою по значенню є наразі Великобританія, яка постає охоронцем англосаксонських традицій.

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Особиста травма Польщі

Олександр Антонюк наголосив, що у Польщі дуже добра історична пам'ять на генетичному рівні. Тому що Друга світова війна "пройшлася" по країні та народу дуже серйозно.

"Їх у свій час розділив Радянський Союз з Німеччиною. Потім і одні, і другі "прокаталися" по їхній території, випалюючи всі землі", – розказав він.

За його словами, Варшава – це зруйнована столиця, яка була відбудована практично з нуля після Другої світової війни. Польща не з розповідей знає про втрату значної кількості населення та історичних пам’яток.

Політолог пояснив, що сьогоднішня країна-союзниця України прекрасно усвідомлює причинно-наслідкові зв’язки.

Згадаймо 2012 рік, коли Росія вбила керівництво їхньої країни під Смоленськом. Це ще одна травма у поляків,

– зауважив він.

До того ж поляки не вибудовували тісних стосунків із Росією так, як це робили інші країни.

Відмінність Польщі від Німеччини

За словами Антонюка, яскравим прикладом тісної співпраці є Німеччина.

Поляки далекі від романтизму, як це є в Німеччині,

– наголосив він.

Практично із Другої світової війни Німеччина і Росія спочатку через Радянський Союз мали колаборацію і по бізнесу, і економічних відносинах.

"Не забуваємо, що велика кількість істеблішменту у Німеччині – це нащадки людей, які мали стосунок до агентурної мережі", – пояснив він.

Проте політолог зосередив увагу, що так сталося історично, це не є претензією. Через це позиція німців однозначна і зрозуміла, але її підтримувати й толерувати, однозначно, не можна.

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