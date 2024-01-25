Виступає проти допомоги Україні: чому Трамп не зацікавлений у компромісі з демократами

В США з'являється більше оптимістичних заяв про те, що найближчим часом рішення щодо допомоги Україні буде ухвалено. Також лідер республіканців в Сенаті Мітч Макконнелл наголосив, що військова підтримка України – це "національний інтерес США".

Громадський і політичний діяч із США, депутат від округу Рок у штаті Вісконсин Юрій Рашкін сказав 24 Каналу, що хоча спікер Палати представників Майкл Джонсон висловлюється на підтримку України, проте він залежний від Дональда Трампа. А експрезидент не зацікавлений в тому, щоб республіканці пішли на будь-яку угоду, зокрема щодо допомоги Україні.

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Робить те, що скаже Трамп

Саме тому законодавці з Республіканської партії опинились у складній ситуації, адже вони хочуть проголосувати за врегулювання кризи на кордоні з Мексикою та за допомогу Ізраїлю.

Однак спікер Палати представників робить те, що скаже Дональд Трамп. А Трамп цілком занурений у виборчі перегони,

– пояснив політичний діяч.

Водночас в Сенаті, за словами лідера більшості, демократа Чака Шумера, ведеться робота з узгодження "ще одного раунду допомоги Україні шляхом фіналізації нашого додаткового пакета національної безпеки".

"Є надія на те, що республіканці зрештою не захочуть, щоб виборці звинуватили їх в тому, що вони допомагають Владіміру Путіну, не захищають південний кордон і не надають підтримку Ізраїлю, – все те, що вони мають робити", – наголосив Рашкін.

"Зливає" республіканців

Трамп, на його думку, не йде на компроміс по цьому питанню, тому що не хоче давати жодних поступок Джозефу Байдену. Чим гірша буде ситуація, тим краще для Трампа, і загалом, він поводить себе так, ніби він і є Сполучені Штати. Коли хтось йому протистоїть, Трамп каже: "Ви протистоїте Америці".

Трамп буде до останнього виступати проти голосування за допомогу Україні. Проте, якщо з'явиться потужний тиск з різних боків на республіканців, тоді вони можуть дійти висновку, що їм простіше проголосувати, ніж сподіватися на те, що Дональд Трамп їх якось "покарає", – відзначив Юрій Рашкін.

Зараз Трамп практично "зливає" Республіканську партію. Після виборів може навіть сформуватися третя партія. Вона відображатиме інтереси людей, які не погоджуються з демократами, але й не хочуть бути трампістами.

Допомога Україні від США