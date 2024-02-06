"Європа не готова допомогати на такому рівні": що можуть робити ЗСУ без підтримки США

Наразі у США ще не проголосували за надання допомоги Україні. Підтримку з боку Штатів ніщо не замінить, тому потрібно розв'язати цю проблему.

Європа надає багато допомоги Україні, однак своїми обсягами вона не готова замінити підтримку США. Таку думку 24 Каналу озвучив керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко.

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"Політичну та економічну підтримку від США ніхто не замінить. Європа на сьогодні не готова тими обсягами і ресурсами замінити її. Багато європейських країн орієнтуються на США, на рівень забезпечення, підтримку, настрої. Тому, безумовно, це важливо", – підкреслив військовий експерт.

ЗСУ перевищують прогнози

Олександр Мусієнко зазначив, що Європа дуже підтримує Україну. Цієї допомоги буде вистачати, щоб триматися на певному рівні, відбивати атаки, масштабний російський наступ, який зараз спостерігаємо по всій лінії фронту на Сході.

Щоб перейти до більш масштабних наступальних дій, ЗСУ необхідна допомога від США. Без американської підтримки українська армія зможе оборонятися, але наступати буде значно складніше.

З іншого боку, у нас завжди були складнощі з постачаннями. Але українські сили показували себе з найкращої сторони і іноді перевершували будь-які прогнози, які могли лунати від наших західних партнерів, максимально ефективно використовуючи озброєння і бюджети, які нам надавалися,

– наголосив він.

Країни ЄС постачають снаряди третім країнам

Високопоставлений представник Європейського Союзу 6 лютого прибув до Києва. Він заявив, що немало озброєння європейські виробники нині постачають за контрактами третім країнам. Зокрема, снаряди.

Військовий експерт зауважив, що, можливо, деякі контракти були укладені ще й до повномасштабного вторгнення Росії в Україну на довгостроковий термін. За непостачання потрібно буде виплачувати штрафні санкції. Питання полягає у тому, хто буде їх сплачувати.

Якщо Європа візьме це на себе, я думаю, що може взяти, тоді питань немає. Можна відтермінувати постачання у ті інші країни, звідки з ЄС постачалось і все скеровувати в Україну,

– припустив Мусієнко.

Допомога Україні з боку США: останнє