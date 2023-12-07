Для нас це критичний момент, але не треба драматизувати, – Грабський про затримку допомоги США

США надавали допомогу Україні від початку повномасштабного вторгнення. Проте зараз підтримка нашої держави стала предметом дискусії між демократами та республіканцями у Конгресі. Через це Київ може залишитися без фінансування з боку Вашингтону.

Військовий експерт Сергій Грабський сказав 24 Каналу, що відтермінування допомоги Україні відкладає нашу перемогу. Проте він сподівається, що суперечності відійдуть на другий план і американські політики порозуміються щодо виділення коштів Україні.

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Найгірший та найкращий сценарії розвитку подій

Водночас важливо пам'ятати, що в США існують певні протоколи та загальнонаціональний консенсус щодо підтримки України. Також важливо, що у Сполучених Штатах ще залишилось приблизно 5,9 мільярда доларів допомоги для допомоги Україні.

Для нас це критичний момент, але не треба драматизувати. Звісно гроші прийдуть. Тут згадуються слова Черчилля, який казав, що "американці все роблять правильно, але перед тим вони перепробують усі неправильні ходи". На жаль, ми з цим можемо стикнутися в наших реаліях,

– припустив військовий експерт.

Якщо ж розглянути найгірший та найкращий сценарії цієї ситуації, то за негативним розвитком подій, Україні виділять допомогу в січні 2024 року. А за позитивним – це її затвердження найближчими днями. За умови, якщо Конгрес не ухвалить рішення щодо допомоги Україні до 14 грудня, то наступного разу це буде можливе тільки у січні.

"Для США відтермінування вирішення цього питання на 20 – 30 днів не має значення. Але для нас – це критично важливий момент. Кожний день відтермінування надходження допомоги від США – це відкладання нашої перемоги", – наголосив Грабський.

Джозеф Байден виступив 6 грудня перед Конгресом щодо важливості підтримки України. Він наголосив, що у разі перемоги в Україні, Владімір Путін піде далі, адже має плани напасти на країни НАТО . У цьому випадку американським військовим доведеться воювати з російською армією.

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Зможемо лише тримати оборону

За словами міністра оборони України Рустема Умєрова, з використанням західної зброї ЗСУ вдалося визволити 50% територій, які були під російською окупацією у 2022 році.

А тому західна зброя нам потрібна зараз. Без неї, впевнений військовий експерт, говорити про те, що ми зможемо протягом короткого періоду часу здобути перемогу, буде неправильним. Ми зможемо лише триматися на оборонних позиціях, на яких стоїмо під тиском противника.

"У будь-якому випадку в України немає іншого вибору як боронити нашу землю, наші міста та села, а також утримувати наші позиції. Від швидкості ухвалення рішення щодо надання Україні допомоги залежатиме термін перебування наших військ у стратегічній обороні, яка зараз є об'єктивною реальністю на полях битв", – зауважив Сергій Грабський.

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