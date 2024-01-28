Трамп доводить ситуацію до маразму: чи розв'яжуть в США питання допомоги Україні

В США продовжуються дискусії щодо надання допомоги Україні між демократами та республіканцями. Їм нібито вдалося домовитись щодо проблеми мексиканського кордону. Розв'язання цього болючого для США питання дозволить наблизити можливість виділення коштів Україні.

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок розповів 24 Каналу, що у вирішенні міграційної кризи в США зацікавлений як Джозеф Байден, так і Дональд Трамп. Республіканець будує на цьому свою виборчу кампанію, а чинний президент імовірно допустився певних помилок, які призвели до сьогоднішньої ситуації з мігрантами.

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Байден може закрити кордон

За часи президентства Байдена до США, за словами Клочка, потрапили близько 6 мільйонів нелегальних мігрантів не лише з Мексики, а також з країн Латинської Америки та навіть з Європи.

Сьогодні влада США не може нічого з цим вдіяти, адже технічно немає можливостей фільтрувати усіх мігрантів у формальний спосіб – отримувати від них запити на проживання, видавати дозволи або відмовляти в них. Лише в грудні перейшло кордон США майже 280 тисяч мігрантів,

– зазначив він.

Демократи розуміють, що цю проблему необхідно розв'язувати. Тому в новому законопроєкті, за попередньою інформацією, Джозеф Байден хоче закріпити за собою можливість повного закриття кордону, якщо буде зафіксовано його перетин певною кількістю нелегальних мігрантів за один день впродовж тижня.

Якщо законопроєкт буде ухвалено, тоді міграційна проблема буде вирішена або Байденом, або Трампом, і вони обидва матимуть дивіденди у виборчій кампанії.

"Розуміючи це, Трамп вимагає не голосувати за законопроєкт по міграційній політиці. Хоча він вже погоджений між республіканцями та демократами в Сенаті. Він усвідомлює, що Байден вийде з цієї боротьби переможцем. Тому Трамп йде по "безпределу", доводячи ситуацію до маразму", – наголосив керівник Центру громадської аналітики "Вежа".

Буде цікавий розвиток подій

Водночас низка республіканців дуже скептично ставляться до ідеї блокування Трампом цього законопроєкту. Вони розуміють, що проблему міграції потрібно розв'язати зараз, оскільки якщо, припустимо, переможе на виборах Трамп, то блокуватимуть міграційну реформу будуть вже демократи.

Трамп має дуже серйозного прихильника у своїй брудній партійній боротьбі – це спікер Палати представників Майк Джонсон. Він заявив, що будь-який документ щодо міграційної політики не буде ставити на голосування. Цим Джонсон ще більше загострив партійну кризу всередині Республіканської партії.

"Зараз однозначно не можна сказати, якою буде доля цього законопроєкту. Але є сподівання, що за нього проголосують, тому що низка республіканців розуміє необхідність його ухвалення. Є навіть спеціальна процедура в Палаті представників, яка дозволяє ставити на голосування документ без згоди її очільника. Тому ми побачимо цікавий розвиток подій", – підкреслив Валерій Клочок.

Як в США просувається питання допомоги Україні