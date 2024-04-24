Сенат США підтримав законопроєкт про надання допомоги Україні
Джерело:Сенат США
Сенат США 24 квітня підтримав законопроєкт про виділення Україні близько 60 мільярдів допомоги. Раніше з цим завданням справилась Палата представників. Тепер документ передадуть для підпису Джо Байдену.
За документ у Сенаті віддали 79 голосів. Раніше, 20 квітня, Палата
представників більшістю голосів схвалила пакет допомоги Україні. Тоді нашу державу підтримали 311 конгресменів.
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Як відбувалась процедура голосування у Сенаті
Відповідно до оголошеного графіка, початок розгляду пакета документів, що містить допомогу Україні, в Сенаті стартував 23 квітня о 20:00 за київським часом.
Спочатку процедуру голосування намагались затягнути республіканці. Кілька з них звинуватили лідера демократичної більшості Чака Шумера у бажанні уникнути поправок та дебатів.
Проте сенатори відхилили поправки сенатора Майка Лі щодо законопроєктів про допомогу Україні. Голосування було досить напруженим. 50 сенаторів – проти, 48 – за.
Далі процедура передбачала голосування за подолання так званого флібустьєрства. 80 голосів – за. Близько 4:00 за київським часом сенатори пройшли "бюджетний пункт", який був останнім у процедурному голосуванні.
Раніше Джо Байден просив Сенат не зволікати з голосуванням
Усі чотири законопроєкти, за які голосували 20 квітня, надійшли пакетом на голосування в Сенаті. Демократ Чак Шумер обіцяв не зволікати, попри те, що робочий тиждень мав бути присвячений роботі в округах.
Також американський президент Джо Байден закликав Сенат голосувати швидко. Він наголосив, що позитивне рішення щодо надання Україні допомоги – це "чітке повідомлення про силу американського лідерства на світовій арені".Зверніть увагу! Палата представників – це нижня палата Конгресу. А Сенат – верхня палата. Разом вони утворюють парламент США.
Історичне голосування у Палаті представників 20 квітня
- Під час п'яти хвилин, які були виділені на голосування, у залі підняли українські прапори. Ними махали так довго, що спікер Майк Джонсон був змушений зробити зауваження. За регламентом, не можна підіймати прапори іноземних держав. Але, здається, це мало кого зупинило.
- Конгресмени навіть цитували Шевченка. "Схаменіться! Будьте люди, Бо лихо вам буде!" – так конгресвумен від штату Огайо Марсі Каптур закликала колег підтримати нашу державу. Це слова з поеми Тараса Шевченка "І мертвим, і живим, і ненародженим".
- Володимир Зеленський подякував США і сказав, що демократія та свобода завжди матимуть значення у світі й ніколи не зазнають поразки, доки Америка допомагатиме їх захищати. За його словами, законопроєкт про допомогу США "допоможе запобігти розповзанню війни, збереже тисячі й тисячі життів і зробить обидва наші народи сильнішими".