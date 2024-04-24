Сенат США підтримав законопроєкт про надання допомоги Україні

Сенат США 24 квітня підтримав законопроєкт про виділення Україні близько 60 мільярдів допомоги. Раніше з цим завданням справилась Палата представників. Тепер документ передадуть для підпису Джо Байдену.

За документ у Сенаті віддали 79 голосів. Раніше, 20 квітня, Палата

представників більшістю голосів схвалила пакет допомоги Україні. Тоді нашу державу підтримали 311 конгресменів.

Дивіться також Понад 60 мільярдів доларів: Шмигаль розповів, на які напрямки піде допомога від США

Як відбувалась процедура голосування у Сенаті

Відповідно до оголошеного графіка, початок розгляду пакета документів, що містить допомогу Україні, в Сенаті стартував 23 квітня о 20:00 за київським часом.

Спочатку процедуру голосування намагались затягнути республіканці. Кілька з них звинуватили лідера демократичної більшості Чака Шумера у бажанні уникнути поправок та дебатів.



Проте сенатори відхилили поправки сенатора Майка Лі щодо законопроєктів про допомогу Україні. Голосування було досить напруженим. 50 сенаторів – проти, 48 – за.

Далі процедура передбачала голосування за подолання так званого флібустьєрства. 80 голосів – за. Близько 4:00 за київським часом сенатори пройшли "бюджетний пункт", який був останнім у процедурному голосуванні.

Раніше Джо Байден просив Сенат не зволікати з голосуванням

Сенатори мали 30 годин для обговорення документа за спрощеною процедурою. При цьому кожен сенатор мав право на виступ не більше ніж годину.

Усі чотири законопроєкти, за які голосували 20 квітня, надійшли пакетом на голосування в Сенаті. Демократ Чак Шумер обіцяв не зволікати, попри те, що робочий тиждень мав бути присвячений роботі в округах.

Також американський президент Джо Байден закликав Сенат голосувати швидко. Він наголосив, що позитивне рішення щодо надання Україні допомоги – це "чітке повідомлення про силу американського лідерства на світовій арені".

Історичне голосування у Палаті представників 20 квітня

Під час п'яти хвилин, які були виділені на голосування, у залі підняли українські прапори. Ними махали так довго, що спікер Майк Джонсон був змушений зробити зауваження. За регламентом, не можна підіймати прапори іноземних держав. Але, здається, це мало кого зупинило.

Конгресмени навіть цитували Шевченка. "Схаменіться! Будьте люди, Бо лихо вам буде!" – так конгресвумен від штату Огайо Марсі Каптур закликала колег підтримати нашу державу. Це слова з поеми Тараса Шевченка "І мертвим, і живим, і ненародженим".

Володимир Зеленський подякував США і сказав, що демократія та свобода завжди матимуть значення у світі й ніколи не зазнають поразки, доки Америка допомагатиме їх захищати. За його словами, законопроєкт про допомогу США "допоможе запобігти розповзанню війни, збереже тисячі й тисячі життів і зробить обидва наші народи сильнішими".

Палата представників – це нижня палата Конгресу. А Сенат – верхня палата. Разом вони утворюють парламент США.