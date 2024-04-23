Військовий розповів, які можливості для ЗСУ відкриє пакет допомоги від США

США найближчим часом може передати Україні новий пакет військової допомоги. За відповідне рішення вже проголосувала Палата представників в Конгресі. Перші постачання мають надійти зі Сполучених Штатів вже у квітні.

Про це 24 Каналу розповів командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр Юрій Федоренко, зазначивши, що ця військова підтримка має вплинути на ситуацію на полі бою. Він також окреслив можливі перспективи українських сил у війні.

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Ворог втратить спроможності

Останні тижні дефіцит снарядів відчувався дуже суттєво на фронті та на діях українських сил. Проте зараз ситуація має змінитися.

Уявіть, що ви перебуваєте в кімнаті, в якій поступово закінчується кисень. Проте в певний момент відкрили вікно і пішло повітря. Ви розумієте, що будете жити та зможете знайти вихід з цієї кімнати, а також зробити так, щоб ані ви, ані ваші друзі в цю кімнату більше не потрапляли. В цьому сенсі боєприпаси – це як наповнення легень свіжим повітрям,

– пояснив Федоренко.

Чим більше боєприпасів матимуть українські захисники, тим більше у них буде можливостей бити противника на передній лінії, всередині його оперативного простору, завдяки низці номенклатур боєприпасів, зокрема системи реактивного вогню HIMARS.

Також це додаткові можливості закрити небо, а значить не давати противнику шансу спалювати все перед собою КАБами, зокрема позиції Збройних Сил України і цивільні міста.

Ми зможемо додатково, якщо допомога від США надійде, бити противника по тилових частинах та сполученнях.

Це дуже важливо, тому що ворога потрібно бити ешелоновано. Якщо ми вибиваємо тилові сполучення, угрупування противника, які перебувають на передній лінії, він починає недоотримувати боєприпаси, озброєння, живу силу. Якщо послаблюється передня лінія, противник автоматично втрачає спроможності проводити ударно-штурмові дії, а це значить, що ми набуваємо можливості контрнаступати,

– підкреслив командир батальйону.

Юрій Федоренко наголосив, що військова підтримка від США допоможе ЗСУ зберегти поточні рубежі бойового зіткнення, а в перспективі можна говорити про секторальну деокупацію наших територій.

Військова допомога від США: важливе

Палата представників в Конгресі США 20 квітня підтримала окремий законопроєкт щодо виділення Україні майже 61 мільярда доларів. Проте документ має бути ще проголосований 23 квітня в Сенаті.

Проте республіканці, які впродовж кількох місяців затримували виділення цих коштів, знову можуть втрутитись в процес. Наразі вони скаржаться, що не можуть запропонувати правки до документа.

Зокрема конгресмени-республіканці звинувачують лідера демократичної більшості Чака Шумера в тому, що він "проголошує" власну версію законопроєкту імовірно "без поправок".

Водночас Сполучені Штати вже готують перший транш допомоги Україні на суму 1 мільярд доларів. Він, зокрема, складатиметься з: транспортних засобів, боєприпасів протиповітряної оборони Stinger, додаткових боєприпасів для високомобільних артилерійських ракетних систем, артилерійських боєприпасів калібру 155 міліметрів, протитанкових боєприпасів TOW і Javelin.