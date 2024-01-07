Чи схвалить Конгрес США фінансування України до лютого: спікер Джонсон назвав важливі умови
Джерело:CBS News
Майк Джонсон поспілкувався з журналістами. У спікера Палати представників США поцікавилися, чи встигне Конгрес домовитися про фінансування України до лютого 2024 року.
Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що конгресмени-республіканці чекають на пояснення від адміністрації Джозефа Байдена. Саме від цього залежатимуть терміни ухвалення нової фінансової допомоги для України.
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Чого саме хочуть республіканці
Відповідаючи на питання про фінансування України, Джонсон заявив, що існують "важливіші речі".
Є дві речі, які необхідні: ми повинні забезпечити захист кордону США, перш ніж ми захистимо будь-який інший кордон,
– сказав він.
Крім захисту американського кордону Джонсон назвав ще одну умову. Представники Республіканської партії у Конгресі хочуть почути від адміністрації Байдена пояснення, що є кінцевою метою в Україні та як відповідально США ставитимуться до витрат цих ресурсів. За його словами, поки що Білий дім не надав республіканцям необхідної інформації.
Що кажуть експерти про ситуацію у Конгресі
- Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок не так давно у коментарі 24 Каналу припустив, що поточна політична боротьба у США завершиться укладанням угоди між політсилами. На його думку, демократи можуть поставити ультиматум республіканцям, розігравши карту допуску Дональда Трампа до президентських виборів.
- Нагадаємо, політолог Володимир Фесенко назвав жорстку, агресивну та конфліктну боротьбу між демократами та республіканцями у Конгресі головною проблемою. Через це конгресмени після завершення своїх канікул не будуть одразу голосувати за виділення фінансування для України.
- Раніше співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексій Мельник прокоментував слова речника Держдепу США Метью Міллера, що допомога Україні від США може у майбутньому перейти на інший, вже не такий високий рівень. Експерт вважає, що стратегія Вашингтона щодо підтримки нашої держави загалом залишається незмінною.