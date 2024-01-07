Чи схвалить Конгрес США фінансування України до лютого: спікер Джонсон назвав важливі умови

Майк Джонсон поспілкувався з журналістами. У спікера Палати представників США поцікавилися, чи встигне Конгрес домовитися про фінансування України до лютого 2024 року.

Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що конгресмени-республіканці чекають на пояснення від адміністрації Джозефа Байдена. Саме від цього залежатимуть терміни ухвалення нової фінансової допомоги для України.

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Чого саме хочуть республіканці

Відповідаючи на питання про фінансування України, Джонсон заявив, що існують "важливіші речі".

Є дві речі, які необхідні: ми повинні забезпечити захист кордону США, перш ніж ми захистимо будь-який інший кордон,

– сказав він.

Крім захисту американського кордону Джонсон назвав ще одну умову. Представники Республіканської партії у Конгресі хочуть почути від адміністрації Байдена пояснення, що є кінцевою метою в Україні та як відповідально США ставитимуться до витрат цих ресурсів. За його словами, поки що Білий дім не надав республіканцям необхідної інформації.

Що кажуть експерти про ситуацію у Конгресі

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок не так давно у коментарі 24 Каналу припустив, що поточна політична боротьба у США завершиться укладанням угоди між політсилами. На його думку, демократи можуть поставити ультиматум республіканцям, розігравши карту допуску Дональда Трампа до президентських виборів.

Нагадаємо, політолог Володимир Фесенко назвав жорстку, агресивну та конфліктну боротьбу між демократами та республіканцями у Конгресі головною проблемою. Через це конгресмени після завершення своїх канікул не будуть одразу голосувати за виділення фінансування для України.

Раніше співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексій Мельник прокоментував слова речника Держдепу США Метью Міллера, що допомога Україні від США може у майбутньому перейти на інший, вже не такий високий рівень. Експерт вважає, що стратегія Вашингтона щодо підтримки нашої держави загалом залишається незмінною.