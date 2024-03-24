Коли у США зможуть проголосувати за допомогу Україні: у Палаті представників відповіли

Вже протягом тривалого часу Конгрес США не може ухвалити рішення стосовно надання фінансової допомоги для України. У Палаті представників пояснили, коли Сполучені Штати зможуть проголосувати за підтримку для нашої держави.

Водночас американський лідер продовжує наголошувати на необхідності допомоги Києву. Так, Байден вкотре закликав Палату представників ухвалити проєкт, який передбачає підтримку України, Ізраїлю та Тайваню.

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Коли Конгрес ухвалить рішення

Голова Комітету Палати представників США в закордонних справах Майкл Маккол заявив, що спікер Майк Джонсон має намір винести голосування законопроєкт, який передбачає допомогу для України після Великодня.

Це може статися після святкування Великодня, що відбудеться вже наступного місяця. Зауважимо, що у Сполучених Штатах Великдень цього року святкують 31 березня.

Він (Джонсон – ред.) має намір винести цей законопроєкт (із допомогою для України – ред.) на розгляд після Великодня, і ми працюємо над цим законопроєктом,

– наголосив Маккол.

Зокрема, на питання журналіста, щодо того, чи є ймовірність, що законопроєкт приймуть вже 9 квітня, американський посадовець відповів, що хотів би, аби голосування відбулось "якомога швидше".

"Ситуація в Україні є дуже важкою. Якщо ми програємо в Україні, як в Афганістані, і дозволимо Путіну заволодіти Україною, Молдовою та Грузією, це послабить США", – додав Маккол.

Що ще кажуть у США стосовно допомоги Києву