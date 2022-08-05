Піонтковський вважає, що доповідь Amnesty International не випадково з'явилась саме зараз
Правозахисна організація Amnesty International заявила, що українські військові, які захищають країну від російських окупантів, наражають на небезпеку цивільне населення. Вони нібито створюють бази, а також розміщуючи озброєння в школах і лікарнях.
В ефірі 24 каналу російський опозиційний політик та публіцист Андрій Піонтковський прокоментував, що Amnesty International завжди таким займалися. Про це можна взнати в будь-якого ізраїльтянина, адже організація постійно звинувачувала жертв терору.
Важливо Гра на боці росії та закиди щодо війни в України: чому Amnesty International потрапила у скандал
На думку Андрія Піонтковського, поява цієї заяви саме зараз – невипадкова, адже путін відчайдушно потребує зупинення вогню. Він навіть звернувся до колишнього німецького канцлера Шредера, також на днях ті ж тези повторював Ердоган.
Публіцист зазначив, що Ердогану путін зараз поручив особливе завдання. Проте інше питання, як він з цим впорається та що за це запросить в російського диктатора.
Ердоган зараз назначений москвою, як найголовніший перемовник. Він повторює всі меми Макрона та Шольца про те, що "непотрібно принижувати росію", "треба дати врятувати путіну обличчя" і так далі,
– повідомив Андрій Піонтковський.
За його словами, є ще такі напрямки роботи росіян:
- Amnesty International.
- Замовні статті в американській пресі.
- Велика кампанія: "ми видаємо українцям зброю, не слідкуємо за цим, невідомо кому вона попадає, HIMARS можуть опинитися в терористів”.
"За 20 років корумпування Заходу, а саме політиків, бізнесменів, ідеологів, лідерів громадської думки, путін створив імперію брехні. Вона вся підвладна одній цілі – зупинити контрнаступ українських військ та навʼязати Україні негайне зупинення вогню на вигідних путіну умовах", – пояснив публіцист.
Які умови зараз вигідні путіну
Андрій Піонтковський зазначив, що це зупинення вогню по лінії зіткнення сторін станом на сьогодні.
Він пояснив, що при цьому російський диктатор вирішує 3 цілі:
- Залишає за собою не тільки ОРДЛО та Крим, а ще захоплені шматки Запорізької та Херсонської областей.
- Продає своєму народу так звану перемогу.
- Найголовніше – наступного дня після так званого перемирʼя вся вашингтонська путінська група, яка має представників в адміністрації, закричить єдиним голосом: "дамо світу шанс, нарешті не розриваються бомби та снаряди, негайно зупинити поставки зброї в Україну".
"Йому це дуже важливо. Він розуміє, що цей маховик сучасних американських озброєнь й трошки європейських починає розкручуватися, тому треба це негайно зупинити. Саме тому він вдається до крайніх методів", – повідомив Піонтковський.
Зустріч путіна з Ердоганом
Публіцист нагадав, що Ердоган матиме зустріч з путіним 5 серпня. російський диктатор буде упрошувати, аби динаміка зернового договору перетворилася в масштабне перемирʼя.
Ердоган запросить величезну ціну й ми вже знаємо яку. Він її вже запросив. Не випадково вчора (3 серпня – 24 канал) почався наступ азербайджанської армії. При цьому ніякої азербайджанської армії немає – є спільна турецька армія,
– розповів Андрій Піонтковський.
За його словами, минулого 2021 року Ердоган та Алієв підписали згоду щодо обʼєднання турецької та азербайджанської армії. Саме тому турецький президент вимагатиме повну свободу в Вірменії та в Сирії. Адже давно хоче покінчити зі своїм старим ворогом Асадом, а також повернути під турецький контроль "перлину" османської імперії – місто Алеппо, зруйнований російською авіацією.
"Ось такі умови поставить Ердоган. Путін перебуває зараз в такій безнадійній ситуації, що він їх виконає", – зазначив Піонтковський.
Дивіться відео: Піонтковський про вимоги путіна
Останні новини щодо путіна
- Диктатор кремля підписав закон, який надає фсб-шникам статус ветерана та постраждалого в ході бойових дій. Проте це поширюється не на всіх росйських спецслужбістів, а тільки на тих, які "відбивають вторгнення".
- Не секрет, що кремлівські пропагандисти працюють за спеціальними методичками, у яких пояснюється, яким чином вони мають висвітлювати війну проти України. Чергову таку "інструкцію" адміністрація путіна видала до 1 серпня.
- Радянський Союз зробив з багатьма людьми те саме, що і росія зараз. Але СРСР протримався 70 років. Дуже символічно, що майже стільки ж зараз і очільнику кремля. Про це нагадав український лідер Володимир Зеленський під час онлайн-зустрічі з африканськими журналістами.