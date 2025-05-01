35 тисяч підписників у WhatsApp та розвиток авторських проєктів: досягнення 24 Каналу у квітні

У квітні ми досягли значного приросту аудиторії у WhatsApp, розвивали авторські спецпроєкти, а також провели першу офлайн подію. Крім того, ми продовжили швидко інформувати українців про актуальні події та розповідати про складне простими словами.

Головні досягнення квітня зібрали у новому дайджесті 24 Каналу. Також ділимося найпопулярнішими текстами за місяць.

До теми Що читали українці у перший місяць весни: підсумки березня від редакції сайту 24 Каналу

Перша офлайн подія

На початку квітня у Львові відбулася перша офлайн подія 24 Каналу та проєкту Останній Капіталіст – Капітал 24. Івент об’єднав підприємців, інвесторів, бізнес-аналітиків та журналістів. Під час заходу обговорювали фінансові виклики, інфляцію, шляхи збереження коштів та стан банківського сектору. Корисною інформацією ділилися:

Валентин Краснопьоров – громадський діяч, голова правління ГО "Сильні громади", автор ютуб-каналу "Останній Капіталіст",

український економіст Василь Фурман;

сертифікована фінансова радниця Катерина Бутко.

Виступи на Капітал 24 / Фото 24 Канал

Кількість читачів у WhatsApp переткнула позначку у 35 тисяч

У квітні кількість підписників на каналі 24 Каналу в WhatsApp перевищила 35 тисяч осіб. Керівник відділу соцмедіа Яромир Вдович, зазначив, що ця цифра є однією з найбільших серед українських медіа.

Як для цієї платформи цифра доволі хороша та є однією з найбільших серед українських медіа (якщо не найбільша). Наразі це виглядає перспективніше, ніж канали у фейсбуці, які також ми ведемо,

– пише Яромир на своїй фейсбук-сторінці.

Він зазначив, що серед користувачів WhatsApp чимало українців, які живуть за кордоном, а також наші військові. Тому цей канал комунікації – надважливий.

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Аналітичні матеріали

Автори аналітичного відділу 24 Каналу продовжують аналізувати ситуацію в Україні та світі, оглядати західні ЗМІ та перекладати найрезонансніші матеріали. Цього місяця ми зосередилися на кількох важливих темах, серед яких:

Мита Трампа. Ми розповіли про нову митну політику, яку запровадив Дональд Трамп, а також проаналізували, як вона вплине на Україну, змінить світову економіку, вдарить по техноіндустрії та скільки коштуватиме американській економіці.

Ми розповіли про нову митну політику, яку запровадив Дональд Трамп, а також проаналізували, як вона вплине на Україну, змінить світову економіку, вдарить по техноіндустрії та скільки коштуватиме американській економіці. Мирні переговори. Оглянули, як відкладення переговорів і зміни в позиціях США можуть позначитися на хід мирного процесу в Україні, а також проаналізували. що не так з мирним планом і чого чекати далі від переговорного процесу далі.

Оглянули, як відкладення переговорів і зміни в позиціях США можуть позначитися на хід мирного процесу в Україні, а також проаналізували. що не так з мирним планом і чого чекати далі від переговорного процесу далі. Міжнародні конфлікти. Напруженість між Пакистаном та Індією зростає. Наші автори розібралися, що може статися, якщо конфлікт перейде в активну фазу.

Напруженість між Пакистаном та Індією зростає. Наші автори розібралися, що може статися, якщо конфлікт перейде в активну фазу. Технології, інновації ШІ. Розібрали, які професії, на думку Біла Гейтса, опиняться під загрозою автоматизації, а також чи зможе штучний інтелект перевершити людські можливості і змінити саму суть суспільства.

Проєкт "Життя після втрати"

У памʼять про людей, яких вбила Росія, 24 Канал реалізовує проєкт "Життя після втрати". Ми розповідаємо про людей, які втратили найдорожчих. У квітні ми опублікували шість проникливих та глибоких історій. Кожна з них болісна та важлива, а тому потребує особливої уваги. Ознайомитися з усіма текстами з циклу пропонуємо за посиланням.

Розмова про професію

У межах рубрики "Ви соромилися – ми спитали" досліджуємо специфіку найунікальніших професій. А у квітні вирішили поговорити ще й з нашими колегами. Гостями рубрики стали, зокрема:

Мар'яна Бекало – сучасна українська письменниця, авторка книги "Мертва вода живого міста". Письменниця поділилася досвідом створення своєї першої книги та розповіла, що варто було б знати на етапі пошуків видавництва до отримання омріяного "так".

Соломія Блага – рекрутерка телерадіокомпанії "Люкс", яка дала поради для тих, хто готується до співбесід, та розповіла про те, що варто враховувати під час пошуку роботи у медіа.

Діана Луцишин – ведуча радіо "Люкс ФМ", яка розповіла про робочі будні, факапи, жарти та натхнення, яке отримує від роботи на радіо.

Ці та інші тексти можна прочитати за тегом.

Топ матеріалів квітня

Понад 3 мільйони прочитань принесли нам ці 10 матеріалів, що стали справжніми хітами серед читачів. Ось список найбільш популярних публікацій: