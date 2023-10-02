Росія готується, – військовий оглядач припустив, чи можлива багаторічна війна

Росія у новому році планує збільшити витрати з бюджету на війну. Аналітики припускають, що такий фінансовий розмах держави-агресора свідчить про підготовку до довготривалої війни в Україні.

Насправді складно заглядати наперед й робити прогноз щодо того, скільки триватиме війна, адже на це впливає низка чинників, які можуть різко та кардинально змінити ситуацію. Таку думку 24 Каналу висловив військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп.

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Росія залишиться країною-ізгоєм

Багаторічна війна – це, мабуть, від трьох і більше років. Це занадто довгострокова перспектива, заглядати наперед складно. На думку Шарпа, ще відбудеться безліч важливих подій і на полі бої, і в політичній сфері, й всередині Росії. Чим більше часу проходить, тим більша ймовірність тої чи іншої суттєвої зміни в Росії.

Заколот Євгєнія Пригожина яскравий приклад такого катаклізму. Проте треба розуміти, що як мінімум у 2 – 3 річній перспективі Росія готується до війни. Для влади країни-агресора немає іншого виходу, тому що вихід для неї – це припинити війну, як мінімум відійшовши до ліній перед повномасштабним вторгненням, і тоді вже можна далі вести перемовини,

– сказав військовий оглядач з Ізраїлю.

Втім, російський узурпатор Владімір Путін розуміє, що Росія однаково залишиться країною-ізгоєм. Навіть якщо з диктатора формально знімуть санкції, то більшість з них діятимуть й надалі. Навряд чи приватні інвестори, які з великими збитками вийшли з Росії, захочуть повернутися.

У Росії буде багато проблем, але головна для Путіна – це те, що йому буде складно пояснити такий результат: сотні тисяч вбитих і покалічених росіян, десятки витрачених мільярдів,

– додав Шарп.

Російська пропаганда здатна багато продати своєму населенню, але продати такий крок практично неможливо. Для Путіна це ризик втратити владу. Єдина альтернатива – прагнення до перемоги, принаймні до того, що можна видати за перемогу.

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Путін проклинає себе

Запасу міцності Росії вистачить мінімум на пару років. Агресор продає багато нафти, корисних копалин, тож гроші в цілому є, попри те, їх стає все менше. Радянські запаси не вичерпані, хоча й тут не все так однозначно.

Росіяни розуміють, що Україна може триматися, тому шукають реальні й уявні слабості українських партнерів. Окупанти чекають й сподіваються, що бажання вести бойові дії в України зменшаться. А головне, сподіваються на те, що зменшиться допомога Україні,

– зазначив військовий оглядач з Ізраїлю.

Вибори в Америці у 2024 році – знакова дата для Кремля, після них російському керівництву буде більш зрозуміло, що у короткостроковій та довгостроковій перспективі можна робити.

Я не сумніваюся, що Путін проклинає себе за те, як він прийняв рішення про вторгнення в Україну. Маючи машину часу, диктатор взагалі б відмовився від такої ідеї, або зробив би це зовсім по-іншому,

– наголосив Шарп.

Зараз росіяни повинні демонструвати твердість, непоступливість, щоб противник не бачив їхніх слабкостей і тріщин. Розмови й стратегії про довготривалу війну набувають більш реального характеру, коли ситуація на полі бою відносно стабільна без серйозних змін.

Плани Росії щодо війни в Україні