Болючі кадри: який вигляд із середини має драматичний театр у Чернігові після ракетного теракту

Російські окупанти вдарили по центру Чернігова, внаслідок чого постраждав, зокрема, драматичний театр. Журналісти показали, який він вигляд має із середини після атаки.

У суботу, 19 серпня, якраз-таки Спаса, коли жителі Чернігова повертались додому з освяченими яблуками, росіяни випустили ракету. Внаслідок цього був частково зруйнований драмтеатр у центральній частині міста.

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Чернігівський драмтеатр зсередини

Спокійно дивитися на кадри цього театру і ззовні, і зсередини після ракетного удару – неможливо. Важко повірити у те, що за декілька хвилин перед влучанням в його будівлі були люди. Вочевидь, вони й запідозрити не могли, що ворогу спало на думку здійснити ще один терористичний акт.

Власне, на кадрах, які зафіксували ЗМІ із середини будівлі театру, можна побачити мільйони уламків розбитого скла; цеглу та каміння, що раніше були стінами; похилену люстру, яка ось-ось впаде, та людей, які після пережитого не без болю в очах намагаються навести бодай якийсь лад.

Який вигляд має драмтеатр в Чернігові після ракетного удару: дивіться відео від "Радіо Свобода"

Зверніть увагу! За попередньою інформацією, ворог випустив по Чернігову саме крилату ракету "Іскандер-К". Це повітряна ціль наземного забування та фактично аналог ракети морського базування типу "Калібр". Нашій ППО за увесь час після початку повномасштабної війни декілька разів вдавалось збивати "Іскандер-К".

Що відомо про жертв і постраждалих