Чи можливий наступ Росії з Півночі: Буданов дав чітку відповідь щодо діяльності ДРГ
Росія не планує відкривати про України новий фронт. Водночас активність ДРГ залишається лише активністю ДРГ – це не можна називати маштабними бойовими діями.
Про це заявив очільник ГУР Кирило Буданов на полях форуму "Україна. Рік 2024" – передає 24 Канал. За його словами, про нові загрози говорять постійно.
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Буданов про ДРГ
Кирило Буданов зазначив, що протягом двох років постійно точаться розмови про можливість відкриття ще одного фронту Росією. Однак голова розвідки зазначає – загрози немає.
Водночас коментуючи роботу ДРГ на Півночі – наприклад у Сумській області, то Буданов зазначив, що це інша історія.
Я оцінюю ДРГ як ДРГ. Вони як називаються, так і відповідають. Ми використовуємо ДРГ, противник використовує ДРГ. Це не масштабне ведення бойових дій,
– наголосив голова ГУР.
Інші заяви Буданова
- Кирило Буданов прокоментував матеріал Reuters, у якому стверджується, що Іран передав Росії сотні балістичних ракет. Голова ГУР чітко окреслив, що Іран не постачав країні-агресорці цього озброєння. Водночас ворог справді використовує ракети з КНДР, однак не у великих масштабах.
- Також очільник розвідки прокоментував смерть Навального. Буданов повідомив, що за данними ГУР російський опозиціонер справді помер від відриву тромбу – як і стверджувала пропаганда ворога. Після цього все ж почали з'являтися й інші версії.
- Очільник ГУР Кирило Буданов зауважив, що успіхами ЗСУ та ГУР у Криму ми завдячуємо його мешканцям. Він анонсував, що російських загарбників очікують нові "сюрпризи" на окупованому півострові, та натякнув, що марафон "бавовни" на Кримському мосту не завершений.