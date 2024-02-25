Чи можливий наступ Росії з Півночі: Буданов дав чітку відповідь щодо діяльності ДРГ

Росія не планує відкривати про України новий фронт. Водночас активність ДРГ залишається лише активністю ДРГ – це не можна називати маштабними бойовими діями.

Про це заявив очільник ГУР Кирило Буданов на полях форуму "Україна. Рік 2024" – передає 24 Канал. За його словами, про нові загрози говорять постійно.

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Буданов про ДРГ

Кирило Буданов зазначив, що протягом двох років постійно точаться розмови про можливість відкриття ще одного фронту Росією. Однак голова розвідки зазначає – загрози немає.

Водночас коментуючи роботу ДРГ на Півночі – наприклад у Сумській області, то Буданов зазначив, що це інша історія.

Я оцінюю ДРГ як ДРГ. Вони як називаються, так і відповідають. Ми використовуємо ДРГ, противник використовує ДРГ. Це не масштабне ведення бойових дій,

– наголосив голова ГУР.

Інші заяви Буданова

Раніше екскомандувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв розповідав, що у складі російських ДРГ від 10 до 12 військових. Їхня головна мета – нашкодити Україні. Росіяни мають хорошу підготовку, однак діють лише на прикордонні. Окупанти намагаються тероризувати місцеве населення або військовослужбовців.