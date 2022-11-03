Іран заперечив постачання "Shahed-136" Росії та закликав Україну "бути реалісткою"

Через постачання дронів-камікадзе Росії, яка ними атакує Україну, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав Іран негайно припинити потік зброї до Росії. На це звернення відреагувала влада Ірану, яка, звісно ж, заявила, що вона ні при чому.

Так речник МЗС Ірану Насер Канані підкреслив нейтралітет Ірану щодо війни в Україні. Ба більше, він заявив, що "емоційні заяви та голослівні звинувачення" не допоможуть вирішити кризу в Україні.

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Іран вкотре заперечив постачання озброєння Росії

Так, в МЗС Ірану вирішили порадити Україні "бути реалістами", а також запропонували провести двосторонню технічну та експертну зустріч щодо застосування Росією "Шахідів".

Замість проєктування та висунення неправдивих звинувачень на адресу Ісламської Республіки Іран, влада цієї країни (України – 24 канал) має відреагувати на конструктивні пропозиції нашої країни щодо проведення двосторонньої технічної та експертної зустрічі з метою надання документації за їхніми претензіями,

– заявив представник МЗС Ірану.

Також Канані заявив, що Іран буцімто докладає дипломатичних зусиль задля пошуку мирного вирішення війни в Україні з її початку. А також вкотре заперечив, що його країна надсилає озброєння та обладнання Росії для використання у війні в Україні.

У МЗС України заявляли, що готові розірвати дипломатичні відносини з Іраном

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляв, що МЗС офіційно визнає Іран співучасником російської агресії проти нашої держави через те, що він постачає Росії дрони-камікадзе Shahed-136.

Я вношу на розгляд президента України пропозицію про розірвання дипломатичних відносин з Іраном. Ми ніколи не займали антиіранську позицію, але після того, як Іран став співучасником злочину агресії на нашій території, ми сьогодні займемо дуже чітку і чесну позицію,

– заявив Дмитро Кулеба.

Ба більше, він закликав запровадити нові санкції проти Ірану за допомогу країні-терористці. А також підкреслив підлість та брехню цієї країни, адже: "Все це Іран зробив паралельно розповідаючи нам про те, що він проти війни і не підтримуватиме зброєю жодну із сторін".

Після цього Кулебі зателефонував глава МЗС Ірану Хоссейн Амір Абдоллахіан. У розмові Кулеба вимагав від Ірану негайно припинити потік зброї до Росії.

Атаки росіян дронами-камікадзе: останні новини

Росія атакує іранськими дронами Україну ледь не щодня. Так, в ніч на 3 листопада на Кривий Ріг вчергове запустили рій "Shahed-136". Під удар потрапили об'єкти енергетичної та водної інфраструктури, що призвело до серйозних руйнувань.

За добу 2 листопада захисники України зуміли ліквідували 10 "шахідів", а також три російські безпілотники типу "Орлан". Їх збили над Нікопольським районом Дніпропетровської області.

Також у цей день окупанти атакували й передмістя Запоріжжя, а напередодні – Полтавщину.

За інформацією розвідки України, всупереч своїм заявам Іран постачав та буде постачати Росії своє озброєння. Незабаром він може передати ще 200 дронів-камікадзе.

До теми – повне звернення Дмитра Кулеби щодо Ірану: дивіться відео