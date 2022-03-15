Дрони Росії на території НАТО: Столтенберг відреагував на випадки в Польщі, Румунії та Хорватії
На територію країн НАТО вже залетіли щонайменше три російські безпілотники. У НАТО повідомили, що знають про усі ці випадки, адже постійно моніторять повітряний простір.
За словами Єнса Столтенберга, він не може підтвердити інцидент у Польщі. Про це очільник Альянсу заявив під час брифінгу 15 березня.
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НАТО про випадки в Румунії та Хорватії
Столтенберг повідомив, що система ППО НАТО відстежила дрон, який залетів на територію Румунії. Одразу ж була відповідна реакція. Зокрема, розпочалося розслідування. Цю ситуацію розслідують влада Румунії разом із НАТО.
Також Альянс розслідує ситуацію з падінням дрону на території Хорватії.
Наскільки ми розуміємо, дрон, що впав поблизу Загреба, – це не був дрон, що представляв військову загрозу. Це не була атака,
– наголосив він.
Столтенберг додав: ця ситуація показала країнам НАТО: якщо нарощується повітряна активність у регіоні, то треба бути дуже пильним та дуже обачними. Мовиться про моніторинг ситуації, щоб вчасно на неї відреагувати та щоб гарантувати безпеку.
Також очільник Альянсу підкреслив, що слід налагодити комунікацію з росіянами, аби запобігти випадкам, які створюють дуже небезпечні ситуації.
"Саме тому ми нарощуємо свою присутність та нарощуємо можливості для моніторингу", – зауважив він.
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Як НАТО нарощує свою пильність і присутність
За словами Столтенберга Альянс застосовує нові види техніки, зокрема системи Patriot. Також патрулює повітряний простір і нарощує свої потужності для відстеження та моніторингу.
"Щоб ми власне змогли зреагувати, якщо це буде потрібно", – зазначив генсек НАТО.
Безпілотники, які перетнули кордони НАТО: що відомо
- За даними Командування Повітряних Сил ЗСУ, російський дрон полетів у напрямку Польщі та навіть перетнув кордон. Однак невдовзі провернувся на територію України, і тут його збила українська система ППО. Трапилось це 14 березня – на 19-й день війни, яку Росія почала проти України.
- Того ж дня інший російський безпілотник розбився на території Румунії. Ворожий апарат приземлився біля дому одного з місцевих жителів.
- Раніше у ніч проти 11 березня російський дрон упав у західній частині хорватської столиці Загреба. У результаті було чутно вибух і на місці падіння утворилася вирва. За даним західних ЗМІ, мовиться про Ту-141 "Стриж." Літальний апарат прилетів з повітряного простору Угорщини, а звідти – з Румунії. За даними міноборони Румунії, безпілотник пробув на території країни лише декілька хвилин – у період з 23:23 до 23:26.