Як події на Курщині можуть вплинути на позицію Росії щодо другого Саміту миру

Прорив у Курській області, де вже впродовж тижня тривають бої, вплине на багато процесів як всередині Росії, так і зовні. Це може змусити Кремль розглянути Формулу миру, яку запропонував Володимир Зеленський, та приїхати на другий Саміт миру.

Політолог, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко розповів 24 Каналу, що основна мета Саміту миру – залучання щонайбільшої підтримки щодо Формули миру з боку країн світу. Також на ньому має бути напрацьована дорожня карта реалізації справедливого миру для України та, зокрема, ультиматуму для Росії.

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Приїдуть, щоб отримати ультиматум

Саме з такої консолідованої позиції, на яку також матимуть вплив події у Курській області, Україна вийде на перемовини. При цьому ця позиція буде погоджена із західними партнерами, які будуть гарантами на переговорах з Росією.

Саміт миру – це майданчик, за словами політолога, де напрацьовується спільна позиція. Вона готується під час проміжних зустрічей, і вже заплановані контакти, зокрема, з Катаром, Канадою та, імовірно, іншими країнами.

У другому Саміті миру може взяти участь також Китай та інші країни Глобального Півдня. В Україну з візитом прибуде прем'єр Індії Нарендра Моді, і під час переговорів з ним, напевно, буде обговорюватись питання участі і його країни в Саміті миру. У ньому можуть взяти участь вже 120 – 130 країн та організацій. Це буде дуже серйозне кількісне підсилення,

– зазначив він.

Водночас Саміт миру, на його думку, створений не для того, щоб проводити на ньому перемовини з Росією. За словами глави ОПУ Андрія Єрмака, було б добре публічно на Саміті миру передати, напрацьований і погоджений країнами антипутінської коаліції і підписантами відповідного комюніке, спільний план дій представнику Росії.

Проте наразі у росіян немає причин брати участь у другому Саміті миру для того, щоб їх публічно "побуцали" і принизили. Хоча з погляду на події, що зараз відбуваються, можливо, Росія дійде до того стану, коли буде змушена приїхати на цей захід і отримати ультиматум,

– підкреслив Олексій Буряченко.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський наголосив, що представники Росії мають бути присутні на другому Саміті миру, підготовка до якого триває.