Зеленський пояснив ймовірну присутність Росії на другому Саміті миру

Володимир Зеленський пояснив, що у випадку, якщо все вдасться, то Україна дійде до другого саміту миру. Президент пояснив, про що свідчитиме присутність Росії на другому саміті.

На пресконференції український лідер заявив, що на Росію можна тиснути двома шляхами. Зокрема, мовиться про дипломатичний спосіб та через міцну оборону, пише 24 Канал.

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Що сказав Зеленський про участь Росії на наступному Саміті миру

Їхня присутність там (на другому Саміті миру – 24 Канал) буде говорити про те, що вони хочуть миру. Їх присутність там буде говорити про те, що вони вирішили закінчити війну. Не хочу грати словами – вирішили вони або їх змусив світ…

– пояснив Зеленський.

Він уточнив, що наразі ми боремось за те, щоб росіян змусив до миру світ. Та для нас головне – результат. Тобто закінчення війни.

Президент вкотре запевнив, що Росія й завтра може розпочати перемовини.

"Що стосується перемовин з Росією… Росія завтра може розпочати з нами перемовини. Не чекаючи нічого. Якщо вони вийдуть з наших законних територій. Це є просто повага до Статуту ООН", – пояснив Зеленський.

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Заяви Києва про Росію на Саміті миру у Швейцарії