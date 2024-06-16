Зеленський пояснив ймовірну присутність Росії на другому Саміті миру
Володимир Зеленський пояснив, що у випадку, якщо все вдасться, то Україна дійде до другого саміту миру. Президент пояснив, про що свідчитиме присутність Росії на другому саміті.
На пресконференції український лідер заявив, що на Росію можна тиснути двома шляхами. Зокрема, мовиться про дипломатичний спосіб та через міцну оборону, пише 24 Канал.
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Що сказав Зеленський про участь Росії на наступному Саміті миру
Їхня присутність там (на другому Саміті миру – 24 Канал) буде говорити про те, що вони хочуть миру. Їх присутність там буде говорити про те, що вони вирішили закінчити війну. Не хочу грати словами – вирішили вони або їх змусив світ…
– пояснив Зеленський.
Він уточнив, що наразі ми боремось за те, щоб росіян змусив до миру світ. Та для нас головне – результат. Тобто закінчення війни.
Президент вкотре запевнив, що Росія й завтра може розпочати перемовини.
"Що стосується перемовин з Росією… Росія завтра може розпочати з нами перемовини. Не чекаючи нічого. Якщо вони вийдуть з наших законних територій. Це є просто повага до Статуту ООН", – пояснив Зеленський.
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Заяви Києва про Росію на Саміті миру у Швейцарії
- Офіс Президента України заявили, що представники Росії можуть взяти участь в другому Саміті миру. Адже на перший їх не запрошували.
- Глава Офісу Президента Андрій Єрмак сказав, що спільний план всіх країн, які поважають нашу незалежність, територіальну цілісність, суверенітет, можуть передати на другому саміті представнику Росії, де він може бути присутній.
- Володимир Зеленський заявив, що спочатку Саміт миру, потім мають розробити відповідний детальний план. Після цього його передадуть представникам Росії. Далі буде видно, чи готовий Кремль до завершення війни.
- Президент України сказав, що наразі Кремль не готовий до справедливого миру. Адже про це свідчать нещодавні заяви про ескалацію агресії, які висловлювали лідери Росії.
- До речі, перед Самітом миру у Швейцарії Владімір Путін назвав так звані умови щодо завершення війни. Диктатор забажав отримати контроль над всіма територіями Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, включно з деокупованими. Також він хоче гарантії, що Україна не вступатиме в НАТО та роззброєння.
- Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що жодна країна б не прийняла таких жахливих умов.