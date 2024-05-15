Дружина кричала, що у неї розбите обличчя, – очевидець розповів про удар по Миколаєву

У середу 15 травня Росія завдала ракетного удару по Миколаєву. Окупанти поцілили у промислову зону у приватному секторі. Там виникла пожежа, на щастя, її вдалось ліквідувати.

Кореспондент із Миколаєва Олександр Матюшенко розповів 24 Каналу, що внаслідок російської атаки смертельних випадків не було, проте є інформація про 6 постраждалих. Зараз вони у середньому стані важкості, усі отримують необхідну медичну допомогу.

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Хто постраждав

На місці події був присутній власник автосервісу. Майно цього чоловіка постраждало внаслідок російської атаки. На Жаль, і його дружина отримала травми, проте зараз її стан стабільний.

Я почув вибух. Зрозумів, що він стався на СТО. Там була моя дружина, тому я побіг до неї. Вона кричала, що у неї розбите обличчя, але це був опік від вогню,

– сказав він.

Речником Сил оборони Півдня повідомив, що воєнні злочини Росії у Миколаєві вже зафіксовано. На місце події одразу прибули працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій, щоб усунути наслідки атаки.

Кореспондент зазначив, що в обласній прокуратурі заявили, що удар по Миколаєву був здійснений з тимчасово окупованого Криму. Тип озброєння поки невідомий.

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