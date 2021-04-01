Дружині голови харківського СБУ подарували 1,4 мільйона гривень: з'явилась його декларація
Начальник управління СБУ в Харківській області Роман Дудін подав декларацію за 2020 рік. У ній зазначено, що його дружина Вікторія отримала у подарунок 1,4 мільйона гривень.
Джерело:Єдиний держреєстр декларацій НАЗК
На порталі Національного агентства з протидії корупції декларація з'явилась 31 березня. Крім доходів правоохоронця, у ній зазначено статки дружини.
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Скільки заробив начальник управління харківської СБУ
- Відповідно до поданої у НАЗК декларації, Роман Дуднін заробив 541 тисячу гривень.
- Ще понад 83 тисячі гривень отримав за місцем служби (матеріальна допомога та підйомні за перехід на нове місце служби).
- Свого житла в Харкові він не має. У документі зазначено лише земельну ділянку у 1 000 квадратних метрів в селі Княжичі під Києвом.
Які статки має дружина Дудіна
Його дружина Вікторія продала авто Volvo XC60 2012 випуску за 700 тисяч гривень. У торічному документі це рухоме майно оцінювали на 200 тисяч дешевше. Натомість Вікторія Дудіна купила BMW X5 2017 року випуску. Його вартість становила 980 тисяч гривень.
Ще й до того, Вікторія отримала той самий подарунок – 1,4 мільйона гривень.
Цьогоріч вона збільшила сімейний актив у валюті. Подружжя Дудіних за 2020 рік задекларували на двох 80 тисяч доларів (приблизно 2 мільйони гривень). З 2019 року ця сума збільшилась вдвічі – тоді вони подали лише 40 тисяч доларів.
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