У Дружківці ракети влучили у дитячий будинок: його майже повністю зруйновано

Російські загарбники вкотре атакували ракетами Дружківку, що на Донеччині. Окупанти влучили у дитячий будинок.

Попередньо, обійшлось без постраждалих. Однак будівлю практично повністю зруйновано.

Важливо Росія обстріляла Слов'янськ, є загиблий: Зеленський показав охоплені вогнем авто у місті

Ракетний удар по Дружківці

Як розповів очільник Донецької ОВА Павло Кириленко, 27 березня ракетного удару зазнала Дружківка. Дві ракети С-300 влучили у дитячий будинок і практично повністю його зруйнували.

За попередньою інформацією, жертв та постраждалих на даний час немає,

– зазначив глава регіону.



Наслідки ракетного удару у Дружківці / фото Павла Кириленка



Окупанти вдарили ракетами по дитячому будинку / фото Павла Кириленка



Дитячий будинок майже повністю зруйновано / фото Павла Кириленка

Окупанти вдарили і по Слов'янську

Кириленко розповів, що у Слов'янську 27 березня щонайменше 1 людина загинула, 25 поранених. Зруйновані адміністративні та офісні будівлі, 5 багатоповерхівок та 7 приватних будинків. Загарбники вдарили по центру міста близько 10:30 двома ракетами С-300.

До речі, глава нашої держави Володимир Зеленський показав кадри наслідків цього жахливого терористичного акту. За словами українського лідера, окрім загиблого є декілька постраждалих різного ступеня тяжкості. На місці працюють усі відповідні служби. Зокрема, медики надають медичну допомогу та триває розбір завалів.

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