"Друзів" не чекають, – волонтер впевнений, що жителі Донбасу захищатимуться

Володимир Путін визнав бойовиків і має намір завести у псевдореспубліки свїх "миротворців" для військової агресії. Однак жителі Донбасу захищатимуться.

Обстріли показують, що Росії все одно на населення тимчасово окупованої Донецької та Луганської областей. Про це в ефірі 24 каналу зауважив волонтер, речник міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm Михайло Макарук.

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Жителі Донбасу не зустрічатимуть Росію як "героя"

За його словами, найголовніша мета проросійських бойовиків – навести паніку, страх і закріпити ненависть. Однак нічого не спрацьовує, адже місцеве населення ще більше агресує.

Можливий відсоток населення, який зустрічатиме російських військових як "друзів" чи "героїв", все більше наближається до статистичної помилки. Михайло Макарук Волонтер, речник міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm

Макарук впевнений, що жителі Донбасу захищатимуться: дивіться відео

На Півдні і Сході найбільше купують зброю

Заступник голови Національної поліції України Олександр Фацевич розповів цікаву деталь про купівлю зброї і боєприпасів. Найбільше, як він зауважив, її купують саме на теренах південної і східної України.

"Люди готуються себе захищати від навали орди", – наголосив волонтер.

Ситуація на Сході Україні: важливе

Російські окупанти 22 лютого майже 100 разів відкривали вогонь, понад 90 з яких – з важкого озброєння. Ворог обстріляв 40 населених пунктів.

Уже кілька днів поспіль російські найманці сиплять мінами та снарядами на околиці містечка Щастя, обстрілюючи ТЕС, яка живить чималу частину Донбасу теплом, водою та електрикою.

Гатили окупанти так сильно, що роботу теплоелектростанції довелось зупинити. Якщо обстріли продовжать, мешканців Щастя евакуюють. Таке рішення вже ухвалили у військово-цивільній адміністрації населеного пункту. Влада вже визначила місця для евакуації місцевого населення.

Українці хочуть тиші, але якщо ми промовчимо зараз, то зникнемо. Про це у своєму зверненні до українців сказав президент Володимир Зеленський.

Напередодні він підписав указ про мобілізацію резервістів. Це ті українці, які вже пройшли службу в АТО або ООС і поповнили лави оперативного резерву першої черги.

Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті. Ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч.