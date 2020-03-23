ДТЕК Ахметова не платить за газ: борг державі вже 1,6 мільярда гривень – фотодоказ

Компанія "ДТЕК Східенерго" Ріната Ахметова перестала платити за газ, який бере для виробництва тепла та електроенергії на Луганскій ТЕС. Наразі державі заборгували 1,6 мільярда гривень.

Про борги компанії Ахметова йдеться у листі Оператора газотранспортної системи України Офісу Президента та Кабміну. Копію листа опублікували "Наші гроші".

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За інформацією державного оператора, "ДТЕК Східенерго" несанкціоновано та безкоштовно впродовж лютого – березня відібрав газу на 241 мільйон гривень. Адже з’ясувалося, що компанія не має жодного постачальника газу.

Водночас фірма Ахметова у лютому подала до Господарського суду Луганської області позов проти АТ "Луганськгаз". Суд клопотання задовольнив. Суд задовольнив клопотання і заборонив "Луганськгазу" обмежувати поставки газу на Луганську теплоелектростанцію.

Також, за даними "Нафтогазу", "ДТЕК Східенерго" не заплатив оператору за поставки газу ще 707 мільйонів гривень.

Крім того, з 1 липня 2019 року компанія припинила платежі за транспортування електроенергії державними мережами при її експорті. Станом на березень такий борг становить приблизно 700 мільйонів гривень.

Тому загальний борг компанії Ахметова перед державою вже перевищив 1,6 мільярда гривень. Зокрема, 948 мільйонів гривень – борги за газ, який був відібраний та спожитий.



Копія листа про борги компанії Ахметова / Сайт "Наших грошей"

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