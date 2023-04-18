У Німеччині військові бронеавтомобілі США влаштували автотрощу на дорозі

Поблизу Амберга у Верхньому Пфальці сталася дорожньо-транспортна пригода. Там зіткнулися кілька військових машин.

Попередньо, внаслідок аварії є постраждалі. Наразі встановлюють усі обставини події.

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У Німеччині військові бронеавтомобілі США потрапили в ДТП

Як стало відомо, на дорозі зіткнулися чотири військові машини в колоні. Поліція спочатку не надала жодної додаткової інформації. Попередньо, це бронетехніка армії США.

Згодом правоохоронці повідомили, що семеро солдатів отримали поранення в аварії, один з яких травмувався серйозно.

Наразі у напрямку Чехії трасу перекрили.



Аварія з військовими машинами у Німеччині / фото Der Spiegel

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