ДТП сталася на 54 кілометрі дороги біля автозаправки "KLO". Про це повідомили у відділі поліції Бориспільського РУП ГУ НП у Київській області.
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Біля Переяслава фура переїхала військового
За попередньою інформацією, водій вантажного автомобіля 1960 року народження рухався дорогою Бориспіль – Дніпро в напрямку села Мала Каратуль. За його словами, він помітив, що на дорозі щось лежить та здійснив маневр праворуч. Однак передніми колесами наїхав на перешкоду.
Водій зупинив авто, вийшов і побачив чоловіка, в якого були пошкоджені ноги.
Унаслідок аварії військовий 1994 року народження отримав травму у вигляді повної ампутації лівої нижньої кінцівки до середини стегна. Наразі його госпіталізували.
ДТП поблизу Переяслава / фото Proslav
Внаслідок ДТП постраждав військовий / фото Proslav
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