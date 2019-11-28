ДТП з Кулебою: що тепер буде із сумнозвісним перехрестям

Перехрестя біля селища Чабани під Києвом планують устаткувати додатковими дорожніми знаками. Саме там трапилася ДТП за участю Миколи Кулеби.

Таким чином хочуть зменшити кількість ДТП на цій частині дороги, повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації.

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Голови Київської ОДА Сергій Чернишов доручив скликати нараду для того, аби зменшити небезпеку перехрестя на перетині траси М-05 Київ-Одеса та вулиці Київської.

За підсумками наради було рекомендували перехрестя траси Київ-Одеса та вулиці Київської обладнати дублювальними дорожніми знаками та визначити цю ділянку пріоритетною для чергування нарядом патрульної поліції,

– повідомляють у поліції.

Зазначимо, на перехресті, де 24 листопада, трапилося ДТП за участю автомобіля дитячого омбудсмена Миколи Кулеби, лише від початку 2019 року сталося вже понад 50 аварій.

Місцеві стверджують, що аварії там трапляються мало не щодня і навіть неодноразово виступали з акціями за знесення цього перехрестя. Однак тамтешня влада відмовляється зносити перехрестя задля зручності мешканців новобудов, розташованих поряд.

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