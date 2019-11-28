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      ДТП з Кулебою: що тепер буде із сумнозвісним перехрестям

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      Після ДТП з Кулебою біля Чабанів встановлять додаткові знаки і патруль / Скріншот із відео

      Перехрестя біля селища Чабани під Києвом планують устаткувати додатковими дорожніми знаками. Саме там трапилася ДТП за участю Миколи Кулеби.

      Таким чином хочуть зменшити кількість ДТП на цій частині дороги, повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації.

      Дивіться також: Кулеба показав фото з лікарні після ДТП

      Голови Київської ОДА Сергій Чернишов доручив скликати нараду для того, аби зменшити небезпеку перехрестя на перетині траси М-05 Київ-Одеса та вулиці Київської.

      За підсумками наради було рекомендували перехрестя траси Київ-Одеса та вулиці Київської обладнати дублювальними дорожніми знаками та визначити цю ділянку пріоритетною для чергування нарядом патрульної поліції,
      – повідомляють у поліції.

      Зазначимо, на перехресті, де 24 листопада, трапилося ДТП за участю автомобіля дитячого омбудсмена Миколи Кулеби, лише від початку 2019 року сталося вже понад 50 аварій.

      Місцеві стверджують, що аварії там трапляються мало не щодня і навіть неодноразово виступали з акціями за знесення цього перехрестя. Однак тамтешня влада відмовляється зносити перехрестя задля зручності мешканців новобудов, розташованих поряд.

      Аварія з Кулебою: що треба знати?

      • Кулеба потрапив у ДТП у селі Чабани на Київщині. Аварія сталася на перехресті, коли авто Кулеби виїхало на червоне світло, свідчать камери відеоспостереження. І перші дані слідства вказують на вину саме омбудсмена в цій аварії.
      • В автомобілі у момент аварії Кулеба перебував разом із своїми синами – Тимофієм і Єлисеєм. Усіх трьох доправили до лікарні з різними травмами. Стан Тимофія досить важкий і він перебуває в інтенсивному неврологічному відділенні. Лікарі підтримують хлопця у комі. Єлисей перебуває в лікарі в Охматдит з переломами тазу, щелепи та з травмою печінки.
      • Ще один потерпілий у ДТП – водій мікроавтобуса, який зіткнувся з машиною Кулеби. Чоловіка забрали до лікарні з закритою черепно-мозковою травмою, забійною раною лобної ділянки голови, струсом головного мозку та травмами черевної порожнини.
      • За фактом ДТП правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Винуватцеві загрожує від 3 до 8 років ув'язнення.
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Поліція Микола Кулеба Аварії та ДТП Новини Києва
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