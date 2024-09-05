"Думав, він живе у Москві": Путін вперше прокоментував затримання Дурова

Володимир Путін заявив, що перед арештом Павла Дурова не зустрічався з ним у Баку, де перебував із візитом. Він начебто думав, що засновник телеграм проживає у Москві.

Про це Путін сказав під час виступу на Східному економічному форумі у Владивостоці, інформує 24 Канал.

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Путін висловився про арешт Дурова

Я одного разу зустрічався з паном Дуровим у Москві багато років тому. Він просто розповідав про плани. Я з бізнесом регулярно зустрічаюся,

– сказав Путін.

За його словами, це була зустріч із бізнесом у Кремлі, дату він не пам'ятає.

"З того часу ми з ним не бачилися. Контактів не підтримували", – заявив Путін.

Крім того, російський диктатор заявив, що думав, що Дуров перебуває у Москві.

За твердженням Путіна, у Росії не було ніяких претензій до Дурова, натомість вони були у багатьох інших країн, оскільки Telegram використовується "якимись людьми, структурами, які можуть завдавати шкоди своєї діяльності".

Цим грішать усі подібні платформи. Якщо з Дуровим так чинять, то треба й інших, напевно, теж закривати та заарештовувати,

– сказав Путін.

Що відомо про затримання Дурова