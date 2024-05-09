Дві ГЕС в Україні виведено з експлуатації внаслідок російських атак

Зранку 8 травня росіяни здійснили масований обстріл критичної інфраструктури України. Внаслідок атаки дві українські ГЕС було повністю виведено з експлуатації.

Ворог продовжує масовано атакувати й знищувати енергетичну інфраструктуру України, завдаючи руйнівних цілеспрямованих ударів.

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Росіяни знищують критичну інфраструктуру

Наразі дві гідроелектростанції виведено з експлуатації.

На сьогодні вся гідрогенерація зазнала нищівних пошкоджень. Знищене обладнання потребує чималих зусиль для ремонту, відновлення і значних фінансових коштів,

– повідомили в Укргідроенерго.

Там також наголосили, що зараз підтримка, допомога і рішучі дії міжнародної спільноти як ніколи надзвичайно важливі.

Масована атака 8 травня: коротко