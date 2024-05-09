Дві ГЕС в Україні виведено з експлуатації внаслідок російських атак

9 травня 2024, 13:25
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Джерело:

Укргідроенерго

Зранку 8 травня росіяни здійснили масований обстріл критичної інфраструктури України. Внаслідок атаки дві українські ГЕС було повністю виведено з експлуатації.

Ворог продовжує масовано атакувати й знищувати енергетичну інфраструктуру України, завдаючи руйнівних цілеспрямованих ударів.

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Росіяни знищують критичну інфраструктуру

Наразі дві гідроелектростанції виведено з експлуатації.

На сьогодні вся гідрогенерація зазнала нищівних пошкоджень. Знищене обладнання потребує чималих зусиль для ремонту, відновлення і значних фінансових коштів,
– повідомили в Укргідроенерго.

Там також наголосили, що зараз підтримка, допомога і рішучі дії міжнародної спільноти як ніколи надзвичайно важливі.

Масована атака 8 травня: коротко

  • Під час масованої атаки на Україну 8 травня росіяни застосували 76 засобів повітряного нападу. Серед них було 55 ракет і 21 ударний безпілотник. Повітряним силам вдалося знищити більшість повітряних цілей, запущених ворогом.
  • Під ударом опинилися об'єкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській, Вінницькій областях. Було пошкоджено обладнання на одному з об'єктів Укренерго у центральному регіоні.
  • Також у ДТЕК повідомили, що внаслідок атаки пошкоджено три теплоелектростанції. У компанії зазначили, що серйозно пошкоджено обладнання. Наразі триває ліквідація наслідків атаки.
  • Через масовані ракетно-дронові атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України, Укренерго 8 травня ввело обмеження на енергопостачання промисловості та бізнесу з 18:00 до 23:00. Марія Цатурян, речниця компанії, обґрунтовувала необхідність таких заходів.

Автор: Поліна Буянова