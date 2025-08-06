У п'ятницю, 1 серпня, Володимир Путін на Валаамі зустрівся з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Згодом, у середу, 6 серпня, диктатор прийняв у Кремлі американського спецпредставника на Близькому Сході Стіва Віткоффа.

На зовнішній вигляд російського лідера звернув увагу Сергій Кислиця, передає 24 Канал. Перший заступник Міністра закордонних справ України пропонує знайти "10 або більше відмінностей" на фото.

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Як виглядав Путін на зустрічах?

Кислиця звернув увагу на зовнішній вигляд російського президента під час зустрічей 1 та 6 серпня.

Знайдіть 10 або більше відмінностей… Але де ж справжній Путін? Або жоден з них?

– підписав фото дипломат.

Як виглядав Путін на зустрічах: дивіться фото

Нагадаємо, на зустрічі з Лукашенком диктатор повторив свої умови для закінчення війни в Україні, висунуті ще в червні 2024 року. Йдеться про виведення українських військ з територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, а також відмову України від прагнення вступити до НАТО.

Результати 3-годинної розмови з Віткоффом прокоментував помічник російського президента Юрій Ушаков. Він назвав її корисною та конструктивною. Країна-агресорка нібито "передала сигнали з українського питання та отримала відповідні сигнали від Трампа".