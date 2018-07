Хто такий Джек Дорсі: засновник Twitter, який перетворив дитячу мрію у мільярди

Напевно більшість знає про такий сервіс мікроблогів як Twitter, проте мало кому відомо, що поштовхом для створення соціальної мережі стала банальна дитяча мрія. Техно 24 підготував біографію Джека Дорсі, засновника Twitter та Square та декілька цікавих фактів із життя мільйонера.

Дитинство та юні роки Джека Дорсі

Народився Джек Дорсі 19 листопада 1976 року в Сент-Луїсі (штат Міссурі, США) в сім'ї інженера медичного обладнання та домогосподарки. В дитинстві хлопець не виділявся серед своїх однолітків, він був дуже скромним та навіть боязким, адже тоді Дорсі мав проблеми із мовленням – він затинатися. Проте, коли хлопець пішов до першого класу, йому вдалося подолати свою замкнутість. У це важко повірити, проте першокласник сам записався на курси ораторського мистецтва, аби подолати свої проблеми із мовою.

Знайомству з комп'ютером Джек зобов'язаний своєму батькові. Саме він приніс додому перший персональний IBM, коли той тільки з'явився в продажі.

В дитинстві Джек полюбляв міські карти, вивченню яких присвячував немало свого вільного часу. Він міг годинами бродити містом з дорожнім путівником в руках, звіряючи правильність зафіксованих на папері маршрутів.



Джек Дорсі в юнацькі роки

До слова, таке захоплення допомогло юнакові реалізувати себе. У 14 років Джек почав співпрацю з організаціями щодо перевезення таксомоторів. Суть його роботи зводилася до написання програм для оптимізації діяльності диспетчерських служб цих контор. Програми юного Джека Дорсі виявилися настільки затребуваними, що і сьогодні, через 23 роки, вони успішно використовуються диспетчерами Сент-Луїса.

Існує також версія, що неясна ідея про створення чогось на зразок Twitter народилася в голові Джека Дорсі приблизно в той же час. Справа в тому, що тоді Джек часто ставав свідком розмов між водіями таксі, які обговорювали по рації, де вони перебувають і чим займаються зараз. Зрештою, щось схоже зараз роблять сотні мільйонів користувачів Twitter.

Влітку 1991 року програміст-самоучка влаштувався на практику в місцеву компанію Mira Digital Publishing. Талант і цілеспрямованість хлопця настільки вразили тамтешнього директора, що вже через кілька тижнів він жартома (а може і всерйоз) почав називати себе "помічником річного стажера".

У 1995 році Дорсі пішов вчитися в Науково-технічний університет Міссурі. Втім, там він надовго не затримався. Будучи таємно закоханим в Нью-Йорк, хлопець не полишав надії одного разу туди перебратися.

Перші кроки в кар'єрі Джека Дорсі

Одного разу, знайшовши недолік в роботі сайту нью-йоркської компанії Dispatch Management Services, Джек вирішив написати лист про уразливість сайту її главі Грегу Кідду. Та Кідд не став звертатися в поліцію, а запропонував Джеку роботу в компанії. Тож провчившись в університеті Міссурі 2 роки, Дорсі кинув його на користь можливостей, які відкривалися перед ним.



Джек Дорсі не закінчив навчання в університеті

Журналіст Нік Білтон згадує Дорсі як "дивного чувака з кільцем в носі, фаната панку, який кинув університет Нью-Йорка і тусувався з ноутом по кав'ярнях, не в змозі влаштуватися на роботу навіть в магазин взуття".

Пізніше Кідд запросив Дорсі ще на одну роботу, проте вже в Окленді, на що юнак теж погодився. Спочатку справи Джека на новому місці йшли у всіх сенсах досить скромно. Він віддалено працював над створенням програмного забезпечення для місцевого оператора поромних перевезень, а у вільний час – допомагав виховувати дочку Кідда.

До речі, жив Дорсі в цей час в мініатюрному (6 квадратних метрів) сарайчику у дворі будинку, де жив Кідд. Не дивлячись на воістину спартанські умови, Дорсі, за великим рахунком, все влаштовувало. У його "апартаментах" був доступ до широкосмугового інтернету, а також можливість приймати джакузі в будинку гостинного товариша.



Джек Дорсі проживав у маленькому сарайчику на початку своєї кар'єри

Однак незабаром Джеку Дорсі довелося розпрощатися з таким розміреним способом життя. Хлопця помітили у Кремнієвій долині, куди запросили працювати в компанію Odeo. На той час нею керував досвідчений програміст і підприємець, який подавав великі надії, Еван Вільямс – автор всесвітньо відомого сервісу блогів Blogger. Цю компанію Еван вигідно продав Google, а на виручені гроші заснував власну компанію, метою якої був розвиток потенційно прибуткових інтернет-стартапів.

Спершу справи у Odeo йшли непогано, але ближче до 2006 року ситуація почала змінюватися. Проблеми спричинила криза ідей для нових проектів, за цим пішли і фінансові труднощі (інвестори почали відмовляти Odeo в підтримці).

Історія заснування Twitter

Як це не дивно, але проблеми компанії підштовхнули Джека Дорсі до його зоряного часу. Якось він поділився з Еваном своєю ідеєю веб-сервісу, який би надавав своїм користувачам можливість дізнаватися, чим займаються їхні друзі зараз. Знайшовши пропозицію цікавою, Еван Вільямс виділив Дорсі два тижні на реалізацію бета-версії проекту.



Джек Дорсі виношував ідею створення Twitter з 8 років

Заручившись підтримкою Флоріана Уеббера (провідного програміста Odeo), Джек Дорсі впорався із завданням у відведені йому терміни. Як результат, через 14 днів був готовий не тільки програмний код нового сервісу, але і придумана його назва – Twitter ("щебетати").

Майбутнє нового сервісу мікроблогів виявилося настільки перспективним, що до роботи над ним один за одним почали приєднуватися інші співробітники компанії. Логічним підсумком такої плинності кадрів стало виділення проекту Джека Дорсі в окрему компанію.

21 березня 2006 року відбулася одна з найбільш знакових подій в житті Twitter – Джек Дорсі опублікував перший в історії твіт: "just setting up my twttr", що в перекладі з англійської означає "налаштовую мій Twitter". Минуло кілька місяців, і в середині липня 2006 року інтернет-громадськості стала доступна публічна версія сервісу.

just setting up my twttr — jack (@jack) 21 березня 2006 р.

Проте існує й зовсім інша версія становлення Twitter. Приміром автор книги "Hatching Twitter: A True Story of Money, Power, Friendship, and Betrayal" Нік Білтон стверджує, що Дорсі просто вигадував круті історії.

В інтерв'ю Vanity Fair він заявив, що ідея Twitter взагалі прийшла йому в голову у 8 років, в далекому 1984 році. Потім він заявив, що ідея з'явилася з спостереження за картами, поїздами і життям міст. Далі з'явилася версія, що ідея Twitter виникла на спортмайданчику в Саус-Парку. Парад версій закінчився тим, що у Дорсі з'явився новий імідж. Він став наслідувати Стіва Джобса, придумав для себе стиль, в якому одягається постійно: біла застібнута на всі гудзики сорочка Dior, блакитні джинси і чорний блейзер,

– писав Білтон.

Інший проект Джека Дорсі – Square

Окрім того, Джек став засновником компанії, яка розробляла рішення для прийому та обробки електронних платежів – Square. Майже відразу після призначення головою ради в Twitter Inc. Джек Дорсі почав розробляти нову платформу для прийняття кредитних карт на мобільних пристроях.

Ним став невеликий квадратний пристрій, що підходить для iPod, iPhone, iPod touch і пристроїв на Android. Ґаджет підключався через роз'єм для навушників та давав змогу людині проводити різні операції з банківською картою, такі як оплата рахунків, перерахування коштів та інші.

Наразі в компанії працює приблизно 800 людей. Журнал Business Insider в 2012 році оцінив компанію Square Inc. в 3,2 мільярда доларів.

Джек Дорсі не користується ноутбуком

Засновник Twitter наразі не користується ноутбуком, адже, як стверджує сам Дорсі, пристрій відволікає його. Натомість чоловік все робить на власному смартфоні, навіть набирає великий тест, точніше надиктовує його голосовому помічнику.



У повсякденному житті Джек Дорсі не користується ноутбуком

Варто зазначити, що підприємець вважає, що комп'ютери і телефони можуть з'їдати весь час людини, адже в них ховається занадто багато цікавого. Щоб цього не відбувалося, Дорсі завів кілька звичок: вранці він не перевіряє телефон, поки не вийде на роботу, а коли йому потрібно попрацювати, вимикає всі повідомлення.

Засновник Twitter пояснив, що без повідомлень весь екран телефону зайнятий тільки одним додатком, і йому не доводиться постійно відповідати на вхідні повідомлення.

Я можу цілком сфокусуватися на тому, що переді мною, замість всього, що вискакує перед очима, як це було б на ноутбуці,

– наголосив Дорсі.

Ще один спосіб Дорсі не відволікатися – прибирати гаджети подалі під час нарад.

"На зустрічі ми прибираємо телефони і закриваємо ноутбуки, щоб ми всі могли сфокусуватися (на предметі обговорення – ред.) і не просто провели час разом, але і зробили його осмисленим",– розповів він.

На думку підприємця, якщо комп'ютери і телефони увімкнені, нарада проходить даремно – всі відволікаються.

Яким би суперечливим не був Джек Дорсі, все ж його продукт користується величезною популярністю і доказ тому 200 мільйонів зареєстрованих користувачів у Twitter та мільярдні статки. І як сказав один з колишніх співробітників Twitter:

"Найкрутіший продукт, який Джек Дорсі коли-небудь створював, – це сам Джек Дорсі".

