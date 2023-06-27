Байден планує провести розмову з Зеленським
27 червня 2023, 07:17Читать новость на русском
Джерело:Білий дім
Президент США має намір провести розмову з українським лідером. Джозеф Байден хоче зробити це вже незабаром.
Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі. Однак, подробиць не розповів.
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Що відомо про майбутню розмову двох лідерів
Кірбі зауважив, що нещодавно відбулася розмова американського та українського президентів. Однак, Джо Байден планує знову поспілкуватися з Володимиром Зеленським.
Президент сказав, що він дуже, дуже скоро очікує знову поговорити з президентом Зеленським,
– підкреслив координатор зі стратегічних комунікацій.
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Президент України поговорив з американським колегою
- 25 червня Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Джо Байденом.
- Лідери обговорили перебіг бойових дій і процеси, що відбуваються в Росії. Окрім того, подальше розширення оборонної співпраці з акцентом на далекобійних засобах ураження.
- Також скоординували позиції напередодні Вільнюського саміту НАТО, обговорили продовження роботи над реалізацією української формули миру та підготовку до Глобального саміту миру.