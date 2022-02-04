Джонсон та Шольц обговорили ситуацію навколо України, – ЗМІ

Борис Джонсон та Олаф Шольц провели чергові перемовини. Основною темою для розмови між політиками стала агресія Кремля проти України.

Телефонна розмова Джонсона та Шольца відбулася у п'ятницю, 4 лютого. У британського прем'єра поділилися подробицями про неї.

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Позиція політиків щодо ситуації навколо України

Джонсон розповів німецькому канцлеру про перемовини з українським та російським президентами, які він провів напередодні. Сторони погодилися, що важливо продовжувати діалог з Росією, аби покласти край напруженості. Для цього планують використовувати "усі доступні дипломатичні канали".

Глави німецького та британського уряду наголосили, що потрібно донести до Москви чіткий й послідовний сигнал щодо наслідків у разі нового вторгнення в Україну.

Європейські політики домовилися продовжити співпрацю й з іншими міжнародними партнерами щодо комплексного пакета антиросійських санкцій. Джонсон зазначив, що їх негайно застосують, якщо Росія нападе на Україну.

Джонсон повернувся з Києва, а Шольц – планує візит

Британський прем'єр-міністр відвідав Україну в перший день лютого. Політик зробив чимало важливих заяв на тлі загрози нового російського вторгнення. Він запевнив Зеленського, що той може розраховувати на повну підтримку Лондона. Натомість застеріг, що напад Москви став би "катастрофою для усього світу".

Олаф Шольц відвідає Київ вже 14 лютого – перед тим, як поїхати у Росію. Німецький канцлер раніше спілкувався із Зеленським у Брюсселі, а тепер – вперше приїде й в Україну. В ОП наголосили, що це – важливий сигнал, який демонструє євроатлантичну єдність та підтримку нашої держави.

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