Крутий чувак, справжній техасець: Буш пояснив, чому США мають підтримувати Зеленського

Колишній президент США Джордж Буш порівняв Володимира Зеленського й Владіміра Путіна. Також Буш розповів, чому США слід пітримувати Україну у війні з Росією.

Виступаючи у відеочаті під час конференції в Києві, Буш сказав, що Путін намагається побудувати нову імперію, тому на вторгненні в Україну він може не зупинитися.

Дивіться також США, схоже, таки відправлять в Україну ракети великої дальності ATACMS, – АВС

Буш заявив, що війна Україні має значення для безпеки США

Водночас колишній президент США вважає, що Володимир Зеленський настільки жорсткий, що може бути родом з Техасу.

Щодо Зеленського Буш пожартував: "Ну, він крутий чувак, він справжній техасець". Хоча Буш народився в Коннектикуті, він виріс у Техасі.

Буш також вважає, що буде все важче і важче переконувати американців, що допомога Україні в їхніх інтересах.

Перш за все, Україна повинна подолати корупцію. Нещодавні перестановки в уряді показали мені, що Зеленський хоче це зробити,

– сказав Буш.

За його словами, якщо Путіна не зупинити в Україні, то США будуть змушені долучитися до допомоги таким країнам, як Польща, Литва та Латвія.

"Ситуація в Україні має значення для безпеки США. США все ще повинні підтримувати таких людей, як Зеленський, коли вони виявляють мужність", – резюмував Буш.

США виділили Україні новий пакет допомоги