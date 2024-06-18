Електронне бронювання через Дію запрацює вже за кілька тижнів, – Федоров

Функціонал бронювання працівників буде автоматичним. Послугу запустять через Дію в розділі для бізнесу.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував, що послуга е-бронювання в Дії з'явиться вже за кілька тижнів.

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Скоро запрацює е-бронювання в Дії

На Powerup Ukraine conference у Києві 18 червня Федоров розповів, що під час повномасштабної війни було "важко знайти баланс, але ми це зробили".

За кілька тижнів буде запущено функціонал е-бронювання. Ви знаєте, як ми за нього боролися, щоб він був автоматичний,

– сказав він.

Як працюватиме е-бронювання