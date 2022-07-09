Неприбуткова благодійна організація "СОС Дитячі містечка" допомагає сім'ям дітей, які отримали поранення в результаті бойових дій. Сім'ї з такими дітьми можуть отримати разову грошову допомогу у розмірі 10 000 гривень, а також медичні послуги, допомогу в оформленні документів, психологічну підтримку та безкоштовні юридичні консультації.

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Хто може отримати допомогу

Звернутися за допомогою може сім'я, в якій дитина отримала поранення або інше ушкодження в результаті повномасштабної війни Росії проти України. Програма діє по всій території України. Аналогічну допомогу можуть отримати ті, хто виїхав за кордон.

Як отримати допомогу

Щоб взяти участь у програмі від благодійної організації, потрібно заповнити форму на сайті Фонду "СОС Дитячі містечка" та підготувати такі документи:

паспорт одного з батьків або іншого законного представника дитини;

ІПН законного представника дитини;

свідоцтво про народження або паспорт дитини;

ІПН дитини (за наявності);

реквізити грошового рахунку (номер IBAN);

медична виписка або довідка від Національної поліції або витяг про внесення справи до Єдиного реєстру досудових розслідувань (за наявності). Це для того, щоб підтвердити факт поранення.

Після отримання та обробки заявки представники благодійної організації зв'яжуться з родиною, щоб обговорити подальшу співпрацю.