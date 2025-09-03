Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву Дональда Трампа під час спілкування з журналістами у Білому домі 3 вересня.

Що Трамп каже про санкції проти Кремля?

Польський репортер під час зустрічі Трампа з президентом Польщі Каролем Навроцьким запитав у президента США, чому він багато разів висловлював розчарування Путіним, але не вживав жодних дій.

Коли ви кажете, що жодних дій не було, я думаю, вам слід знайти собі нову роботу,

– різко відповів Трамп.

Він згадав про запровадження вторинних санкцій проти Індії, найбільшого покупця за межами Китаю. За словами американського лідера, це коштувало Росії сотні мільярдів доларів. "І я ще не завершив ні другу, ні третю фази", – підкреслив президент США.

Які ще нові заяви зробив Трамп?