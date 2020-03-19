У Дніпрі чоловік намагався викрасти двох школярок – завадив сусід

У Дніпрі чоловік спробував викрасти двох школярок, коли ті повертались з уроків. Він запросив дівчат сісти до нього в машину.

Про випадок, який стався ще 4 березня, повідомляє Всеосвіта.

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Одна з учениць розповіла, що подія сталася близько третьої години дня.

До нас під'їхала машина, та невідомий чоловік сказав, щоб ми сідали всередину. Ми побігли, та почали шукати людяні місця, щоб покликати на допомогу

– розповіла школярка.

Потенційного викрадача зупинив мешканець сусіднього будинку, той запитав у чоловіка як дівчат звати, проте відповіді не було. В результаті чоловік просто сів до своєї автівки та поїхав.

Діти розповіли про інцидент батькам, а ті вже зателефонували поліції. Правоохоронці обстежили територію, де могло статися викрадення, проте камер відеоспостереження там не було.

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Скільки загалом у Дніпрі шкіл?Загалом у місті функціонують 175 шкіл.