У львівській школі заборонили дивитись онлайн-уроки на каналах Медведчука

Керівництво середньої школи східних мов та бойових мистецтв "Будокан", шо у Львові, вирішило заборонити своїм вчителям використання онлайн-уроків у рамках проєкту "Всеукраїнська школа онлайн". Йдеться про контент каналів 112 Україна, Zik та NewsOne.

Про такі заходи повідомила пресслужба школи на своїй сторінці у фейсбук.

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Заборонити використання контенту вирішили через антиукраїнську позицію каналів, якими володіє народний депутат України Віктор Медведчук.

Звертаємо Вашу увагу на проведення онлайн занять з Вашими дітьми на антиукраїнських каналах Zik, 112 та NewsOne,

– йдеться у дописі.

У зв'язку з цим, керівництво школи, не рекомендує батькам учнів 5, 6 та 7 класів дивитись онлайн-уроки на цих телеканалах. Вчителям школи взагалі заборонили використовувати контент каналів Медведчука.

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Що відомо про "Всеукраїнську школу онлайн"?Освітній проєкт, ініційований президентом України. Це відеоуроки, які з 6 квітня щодня виходитимуть на українських телеканалах. Метою є надати доступ до якісної освіти українським школярам, які під час карантину не можуть відвідувати школи.



Зйомки уроків відбуватимуться у Новопечерській школі міста Києва. У відеозаняттях окрім 40 київських педагогів також беруть участь українські ведучі, музиканти, актори, тощо.



Переглянути відео із заняттями також можна буде на офіційних сторінках Міністерства освіти і науки України у Facebook та YouTube.