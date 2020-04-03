24 Канал Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Likar Покер
more

У львівській школі заборонили дивитись онлайн-уроки на каналах Медведчука

- Читать новость на русском
Заборонили використання контенту трьох телеканалів / Sergey Zolkin

Керівництво середньої школи східних мов та бойових мистецтв "Будокан", шо у Львові, вирішило заборонити своїм вчителям використання онлайн-уроків у рамках проєкту "Всеукраїнська школа онлайн". Йдеться про контент каналів 112 Україна, Zik та NewsOne.

Про такі заходи повідомила пресслужба школи на своїй сторінці у фейсбук.

Вас зацікавить: ЗНО 2020: Міносвіти запускає онлайн-підготовку до тестів – з яких предметів та де дивитись

Заборонити використання контенту вирішили через антиукраїнську позицію каналів, якими володіє народний депутат України Віктор Медведчук.

Звертаємо Вашу увагу на проведення онлайн занять з Вашими дітьми на антиукраїнських каналах Zik, 112 та NewsOne,
– йдеться у дописі.

У зв'язку з цим, керівництво школи, не рекомендує батькам учнів 5, 6 та 7 класів дивитись онлайн-уроки на цих телеканалах. Вчителям школи взагалі заборонили використовувати контент каналів Медведчука.

Читайте також: Олена Зеленська знялась у зйомках телеуроку для 5 класу

Що відомо про "Всеукраїнську школу онлайн"?Освітній проєкт, ініційований президентом України. Це відеоуроки, які з 6 квітня щодня виходитимуть на українських телеканалах. Метою є надати доступ до якісної освіти українським школярам, які під час карантину не можуть відвідувати школи.

Зйомки уроків відбуватимуться у Новопечерській школі міста Києва. У відеозаняттях окрім 40 київських педагогів також беруть участь українські ведучі, музиканти, актори, тощо.

Переглянути відео із заняттями також можна буде на офіційних сторінках Міністерства освіти і науки України у Facebook та YouTube.

Автор: Ростислав Струтинський
Теги: Новини Львова Школярі Міністерство освіти та науки України Освіта Школа
Коментарі

Читайте також

сьогодні , 06:50 Ціни на російську нафту: наскільки близько падіння імперії
Статті 16528
сьогодні , 14:20 Як говорити з дітьми про коронавірус: допомагає Гарвардська медична школа
Освіта в Україні 109
сьогодні , 11:59 Школяр з Філіппін на домашньому 3D-принтері друкує захисні екрани для медиків
Освіта за кордоном 346
сьогодні , 12:34 Як видалити профіль в Instagram: покрокова інструкція
Інтернет 370258
сьогодні , 06:00 Новини про коронавірус 2 квітня: у світі понад мільйон інфікованих, у Дніпрі викопали 600 могил
Новини України 32311
сьогодні , 13:35 Називали дилдою: акторка серіалу "Перші Ластівки" розповіла про булінг у школі
Освіта в Україні 1174
сьогодні , 10:30 Коронавірус в Україні: статистика та кількість заражених
Лікування 173750
сьогодні , 12:29 Чи продовжать карантин після 24 квітня: прогнози експертів
Новини України 303616
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі

Новини
Більше новин
Залиште відгук