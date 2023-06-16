Президент ОАЕ поспішно втік з російського економічного форуму: у чому причина

У Росії відбувся щорічний Петербурзький міжнародний економічний форум. На ньому зокрема був присутній президент ОАЕ, який мав заплановану дискусію із Владіміром Путіним. Однак буквально за 10 хвилин до початку подію раптово скасували.

Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. На його думку, цьому могли посприяти сьогоднішні неоднозначні події у Києві сьогодні.

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Чому президент ОАЕ покинув економічний форум

У п'ятницю 16 червня Владімір Путін в Санкт-Петербурзі виступав на Петербурзькому міжнародному економічному форумі. Президент Об'єднаних Арабських Еміратів Мухаммад бін Заїд Аль Нагаян зустрівся із російським диктатором.

Водночас перед дискусією, на якій мали бути присутні президенти Росії, ОАЕ та Алжиру, лідер Арабських Еміратів поспішно втік із цього заходу.

Я впевнений, що це було через бомбардування Києва. Тому що президент Еміратів не готовий сидіти поруч з людиною, який сьогодні завдає удару "Кинджалами" по 6 африканських лідерах (фігурально – 24 Канал),

– зазначив Михайло Шейтельман.

Зазначимо, що дискусія була прописана у програмі та анонсована напередодні. Сьогодні її скасовували буквально за десять хвилин до початку.

16 червня Росія вчергове обстріляла Київ та область. Під час цього в українській столиці перебувала африканська делегація.

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Путін втрачає свій вплив

Зауважимо, що 18 червня рік тому був вперше опублікований "мирний план" в американському виданні National Interest. Зокрема, у ньому були пункти, згідно з якими Україна назавжди відмовляється від вступу до НАТО, добровільно скорочує свою армію та знищує своє важке озброєння.

"Чому я згадав про National Interest? Тому що сьогодні він знову "сплив". Власник цього видання на Міжнародному економічному форумі сидить поруч з Путіним на сцені ставить йому запитання. Вони просто спалили свого "шпигуна", – наголосив політтехнолог.

Цікаво спостерігати за тим, як National Interest від України вимагали фактично знищити свою армію та відмовитись від курсу в НАТО. А вже за рік все, чого вони хочуть, – аби з Владіміра Путіна, воєнного злочинця, зняли ордер на арешт.

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