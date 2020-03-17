Ексголова Укрзалізниці купував елітні авто замість ремонту поїздів

"Бенкет під час чуми" – по-іншому складно назвати те, що влаштувало попереднє керівництво компанії Укрзалізниця, до сервісу якої залишається багато нарікань з боку громадян України.

Оборудку було проведено у 2018 – 2019 роках, коли Укрзалізницею керував ставленик попередньої влади Євген Кравцов. Він був призначений урядом Володимира Гройсмана, але намагався дружити з усіма кланами та групами впливу.

До слова Що відомо про Євгена Кравцова

Я хочу розповісти лише про одну історію, яка показує цинізм та водночас є прикладом системних розслідувань, проведених службою внутрішнього аудиту Укрзалізниці після звільнення попереднього керівника.

Отже, Укрзалізниця для здійснення перевезень своїх керівників придбала два представницьких автомобілі Audi A8 Long в найкращій комплектації, а також ще два десятки інших машин категорії люкс – Toyota, Lexus, Volkswagen та Skoda. Загалом – 20 автомобілів на загальну суму 27 мільйонів гривень.



Audi A8 Long / Фото Ауді Центр Віпос

Як Кравцову вдалось купити автівки

Але для того, щоб приховати сліди та не розлютити суспільство, цю оборудку заховали подалі від людських очей.

Щоб не купувати автомобілі напряму, що вимагало проведення торгів на ProZorro, попередній керівник Укрзалізниці Євген Кравцов, або підлеглі йому особи, розробили план.

Придбання машин відбулося не напряму на Укрзалізницю, а через одну з юридичних осіб, де Укрзалізниця є акціонером. Ідеться про страхову компанію "ТАСТ-Гарантія". Залізниця має там частку в 65%.

Це дозволило уникнути тендеру та, відповідно, потрапляння інформації в публічну площину. Побоювання Кравцова були зрозумілими, адже суспільство, яке хронічно невдоволене сервісом пасажирських перевезень, навряд чи вітало би купівлю автомобілів категорії люкс.



Євген Кравцов / Фото "Європейської правди"

Після того, як страхова фірма при Укрзалізниці купила машини, їх було перепродано вже двом філіям УЗ: "Одеській залізниці" та "Пасажирській компанії".

Але будь-які оборудки вимагають відповідної документальної легалізації. І тут ми бачимо найцинічніше – як на папері аргументували потребу перекинути гроші з одних потреб на інші, щоб купити автомобілі.

Для придбання шикарних Audi було написано листа виконувачем обов'язків директора філії "Одеська залізниця" Мякішева та заступника директора з фінансово-економічних питань Підлубного до голови правління Укрзалізниці Кравцова.

Зверніть увагу Як Укрзалізниця віддала газові постачання клану Злочевського: деталі змови

Там містилося прохання перекинути гроші на купівлю машин, цитую: "у зв'язку з виробничою необхідністю, з метою забезпечення швидкого реагування на надзвичайні ситуації, організації перевезення робочих мобільних груп для виконання аварійних та ремонтно-відновлювальних робіт на ділянках регіональної філії".

І листи з такими обґрунтуваннями були задоволені. Вдумайтеся в цей цинізм. Купували Aydi А8, а подавати це все під соусом "виробничої необхідності" та потребою в "перевезенні робочих для аварійних та ремонтних робіт".

У результаті відбулося збільшення капітальних інвестицій Укрзалізниці на 2019 рік за напрямком "Придбання машин, механізмів та обладнання". Але, повторюся, купили не спеціалізований транспорт, а машина Audi А8.

У підсумку, гроші було знято з виконання робіт по статті "Модернізація дизель-поїзду ДЕЛ-02", який призначений для перевезення пасажирів у приміському сполученні. Тобто замість ремонту транспорту для потреб населення Кравцов і його підлеглі купили Audi А8.



Дизель-поїзд ДЕЛ-02 / Фото Andrey Kurmelyov

Цей випадок стався на Одеській залізниці. Тоді ж у 2019 році провели закупку автомобілів Toyota коштом філії Укрзалізниці, що займається перевезенням пасажирів.

Усі ці автомобілі використовувалися для перевезення керівників УЗ, тобто за іншими напрямками, ніж ті, які були вказані в обґрунтуванні. Але найогидніше те, що, купивши два VIP-автомобілі Audi А8, керівництво Укрзалізниці з метою не привертати увагу суспільства поставило їх у гараж та взагалі не використовувало.

Інші схематози Кравцова на посаді голови УЗ

Звичайно, це не єдина сумнівна оборудка, що сталася на Укрзалізниці за часів попереднього керівника Кравцова, звільненого в січні 2020 року. При чому, замість того, щоб тихо залягти на дно, Кравцов ще збирається вимагати в Укрзалізниці виплати йому багатомільйонної компенсації за передчасно розірваний контракт.

Цікаво Керівництву Укрзалізниці байдуже до пасажирських перевезень, їх цікавить прибуток, – Криклій

Для того, щоб уникати такого схематозу, на Укрзалізниці створений спеціальний підрозділ – внутрішня безпека, яка за своєю чисельністю нагадує маленьку спецслужбу. Але замість боротьби з недоброчесністю вона – внутрішня безпека – стає спільником негідників.

А сама посада керівника безпеки на залізниці ще за часів Порошенка була передана одіозному заступнику глави СБУ Павлу Демчині, який очолював так званий "антикорупційний" підрозділ в спецслужбі – управління К. Демчина рекомендував на безпеку в УЗ свою довірену особу – керівника управління К в рідній для них Рівненській області Олега Назарука.



Павло Демчина / Фото "Європейської правди"

При чому цей Назарук перед призначенням на безпеку УЗ вже був фігурантом кримінальних проваджень, йому навіть вручали підозру за можливе хабарництво в Рівненській області, але він "порішав" на рівні свого ж Рівненського суду, і вручення підозри з формальних причин скасували. А далі він уже перейшов на Укрзалізницю.

Кравцов за декілька місяців до свого звільнення продовжив контракт начальнику безпеки Назаруку, щоб той прикривав усі хвости попереднього керівництва. А після зняття Кравцова з посади Назарук пішов на багатотижневий лікарняний, щоб його було неможливо звільнити.



Олег Назарук / Фото "Залізниця без корупції"

Я так багато розповідаю про це, аби показати принципи кругової поруки, які діють на державних компаніях, керівники яких розглядають їх як приватну вотчину. Зрештою, у випадку з Укрзалізницею кінцеву ціну за таку негідну діяльність платимо ми всі як клієнти – пасажири, бізнесмени, підприємтства, державний сектор – як замовники послуг. І побороти це можна лише справжньою боротьбою із корупцією, а не її імітацією.