Як Укрзалізниця віддала газові постачання клану Злочевського: деталі змови

Один з найбільш одіозних український олігархів Микола Злочевський встиг не тільки засвітитися в історії з імпічментом президенту Трампу. Він тишком-нишком намагається прибрати до своїх рук постачання газу на Укрзалізницю.

Ми всі, громадяни України, хоч колись користувалися послугами Укрзалізниці. Протягом багатьох років компанія була годівницею для різноманітних кланів, що використовували її ресурси для власного збагачення. І якщо гроші десь крадуться або неефективно використовуються, значить, їх не вистачає на оновлення вагонів або сучасні сервіси залізниці. І страждаємо всі ми як кінцеві споживачі.

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На моє переконання, як члена наглядової ради Укрзалізниці, боротьба з кланами-паразитами має бути пріоритетом на УЗ, і першим етапом цього стала зміна керівництва компанії та оголошення прозорого конкурсу для обрання нового голови правління.

То один депутат – Дубневич – фактично примушує Укрзалізницю купувати в нього скріплення, а в разі відмови шантажує міністерство блокуванням на рівні свого комітету потрібних законів. То інший депутат – Гіршфельд – затарює Укрзалізницю підшипниками на декілька років наперед.



Брати Дубневичі

Оборудки Злочевського

► Відсутність тендерів

Але нещодавно вдалося встановити, що одіозний колишній міністр екології Януковича Злочевський за попереднього керівництва Укрзалізниці теж вирішив взяти компанію собі в оборот.

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Трохи деталей. Укрзалізниця споживає природній газ для своїх потреб. А тепер – увага! Від початку дії Закону України "Про публічні закупівлі" за попереднього керівника Євгена Кравцова Укрзалізниця жодного разу не спромоглася укласти договори на постачання природного газу через систему ProZorro.

Всього з 2016 року АТ "Укрзалізниця" декілька разів розпочинала закупівлі газу в системі ProZorro, але всі вони, крім останньої спроби, закінчувалися скасуванням процедури. І як тепер стало зрозумілим, причиною цьому – цілеспрямований саботаж.

Чому? Бо газ – це ринковий товар, в Україні безліч його постачальників як з-за кордону, так і власного видобутку. А значить, у разі відкритої конкуренції ціна могла суттєва падати. Тендери же скасовували, щоб ощасливлювати "своїх" трейдерів.

Трохи історії. Рік тому, на початку 2019 року Укрзалізниця оголосила 4 процедури відкритих торгів на закупівлю природного газу для забезпечення річної потреби у паливі.Умови тендерної документації були оскаржені низкою товариств. Розгляд скарг відбувся ще в лютому 2019 року, після чого колегія Антимонопольного зобов’язала внести зміни до тендерної документації.

► Хронологія змови і компанії

Але за весь період часу, аж до кінця 2019 року до тендерного комітету так і не надійшли зміни до тендерної документації від профільного підрозділу, який є ініціатором закупівлі. Тобто обов’язковим до виконання рішення АМКУ так і не було виконаним. Чому так сталося? Навіщо цей саботаж? Бо він дозволив проводити закупівлю газу взагалі без тендеру.

Отже, до останнього часу постачання газу на об’єкти Укрзалізниці здійснювали дві компанії, які мали довготривалі договори – ТОВ "ЮГ-ГАЗ" та ТОВ "СКЕЛА ТЕРЦИУМ". Але замість того, щоб нарешті почати прозорі закупівлі за тендером, попереднє керівництво Укрзалізниці вирішило взагалі без тендеру завезти на ці обсяги фірму Злочевського!

Що відомо про ЗлочевськогоМикола Злочевський – власник Burisma Holdings. Справи пішли вгору тільки з його приходом у політику – саме за цей час компанія стала однією з найбільших в Україні у своєму секторі. Так, у 2003−2004 роках Злочевський очолював Державний комітет природних ресурсів (тоді орган мав право розпорядження ліцензіями на користування надрами).



З 2010 до 2012 року був міністром екології та природних ресурсів України (під час президентства Віктора Януковича). Після цього, до 26 лютого 2014 року, Злочевський обіймав посаду заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України, де очолював Департамент економічної та соціальної безпеки. Варто зазначити, що ліцензії на розробку газових родовищ фірмам Злочевського, зокрема компанії Burismа, погоджувало Міністерство екології, яке він сам, власне, і очолював.

Хронологія змови виглядає так:

24 жовтня 2019 року фірма "ЮГ-ГАЗ" пропонує купити в неї газ по 7 665 гривень за тисячу кубів.

Того ж дня друга фірма "СКЕЛА ТЕРЦИУМ" пропонує ціну з мінімальною знижкою – 10 гривень на тисячі кубометрів.

Але вже наступного дня, невідомо з якого дива, малопомітна фірма під назвою "УКР ГАЗ РЕСУРС" пропонує залізниці купити газ – ні, не дешевше, а за такою самою ціною, які і другий постачальник, який виставив ціну лише на 10 гривень дешевше конкурента.

Звідки маловідома фірма "УКР ГАЗ РЕСУРС" дізналася про потребу в газі, якщо тендер не було оголошено – невідомо. Хто сказав "УКР ГАЗ РЕСУРС" подати ціну, як і другий конкурент – невідомо. І чому Укрзалізниця вирішила брати газ у компанії "УКР ГАЗ РЕСУРС" – теж невідомо.

Але сталося саме це – Укрзалізниця без проведення жодного тендеру почала купувати газ в компанії "УКР ГАЗ РЕСУРС". У подальшому з’ясувалося, що з нею навіть не укладався договір! Взагалі! Розрахунки здійснювалися просто на підставі рахунків. І от в грудні 2019 року Укрзалізниця сплатила маловідомій компанії "УКР ГАЗ РЕСУРС" приблизно близько 18,2 мільйона гривень за постачання газу у листопаді місяці.

Що це за фірма – "УКР ГАЗ РЕСУРС"? Як встановили розслідувачі з сайту "Наші гроші", засновником фірми є людина на прізвище Андрій Кучков. Воно вам нічого не каже? А дарма. Адже це – чоловік Карини Злочевської, доньки колишнього міністра екології та власника відомої газовидобувної групи Burisma Миколи Злочевського. Тобто Укрзалізниця за попереднього керівництва взагалі без жодного тендеру віддала газові постачання клану Злочевського.



Микола Злочевський

► Ціни закупівлі

А тепер найцікавіше – чи відповідала ціна ТОВ "УКР ГАЗ РЕСУРС" ринковим цінам у листопаді?

Просто порівняємо, за якими цінами компанія подавала газ іншим клієнтам:

За значно нижчою ціною, ніж вона поставила на Укрзалізницю. Нагадаю, вартість становила тисяч 655 гривень за тисячу кубів.

У той же період ТОВ "УКР ГАЗ РЕСУРС" постачало паливо Черкаській виправній колонії більше ніж на тисячу гривень дешевше – 6 360 гривень.

Казенне науково-виробниче об'єднання "Форт" МВС України отримало від Злочевського газ більше ніж на дві тисячі гривень дешевше – по 5 235 гривень за тисячу кубів.

Отже, ТОВ "УКР ГАЗ РЕСУРС" міг постачати газ дешевше на Укрзалізницю. Міг, але не захотів, адже в державній компанії були люди, які їм підігравали. Саме тому ми маємо провести очищення Укрзалізниці від корумпованих кланів та схематозу.

До теми: Розтрата державних коштів Укрзалізниці на 600 тисяч гривень: СБУ викрила схему

Перший крок до цього зроблено – розпочався відкритий конкурс на обрання нового голови правління, а газова афера – тепер предмент розслідування у кількох кримінальних провадженнях в різних силових структурах. Оновлення УЗ має початися з покарання корупціонерів.