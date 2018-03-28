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Експерти розповіли про 4 способи, як весною можна покращити стосунки

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4 способи, як покращити стосунки
4 способи, як покращити стосунки / Unsplash

Експерти порталу PureWow підказали, як налагодити і зміцнити зв'язок з коханою людиною цієї весни.

Чотири способи зміцнити стосунки:

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1. Візьміть вихідний.

Можливо, у вас з коханою людиною залишилися невикористані дні відпустки. Домовтеся з патрнером і візьміть вихідний, щоб провести його разом. Сходіть в кафе, ніби ви парочка студентів. Або влаштуйте романтичний обід з устрицями і вином, поки діти в школі. Освіжіть ваші почуття і просто розслабтеся в компанії одне одного.

2. Обладнайте разом будинок.

Ніщо так не зміцнює зв'язок, як спільна робота по дому. Виберіть разом нові штори, повісьте на стіну картину, поставте на підвіконня нову квітку, підберіть новий килимок для ванної кімнати. Будь-яка спільна дія зі створення домашнього затишку дуже зближує.

3. Зіграйте у гру "Менше негативу".

Науково доведено, що постійні скарги і негатив руйнують стосунки. Експерти по стосункам радять кожну негативну думку переводити в позитивну, намагатися менше скаржитися і частіше помічати хороше одне в одному.

4. Позбавтеся від рутини.

Ніщо не робить стосунки такими нудними і передбачуваними, як рутина. Наприклад, щоп'ятниці ви ходите в кіно, а щосуботи – йдете в гості до друзів. Відмова від нових вражень вбиває пристрасть між закоханими. В цей же час, нові враження, навпаки, розпалюють іскру і діють як афродизіак. Можливо, варто відвідати нову країну або стрибнути тандемом в банджі-джампінгу.

Теги: Здорове життя Поради Психологія LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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