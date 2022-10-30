Переговори не працюють: Литва закликає до військового розв'язання проблеми експорту зернових
Джерело:Ґабріелюс Ландсберґіс
Росія заявила, що виходить із зернової угоди. Вона блокує кораблі із зерном й через це світу загрожує продовольча криза.
Міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс 30 жовтня закликав обійти шантаж російських вбивць.
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"Переговори з Росією не працюють. Путін зриває домовленості й шантажує всіх нас. Якщо він і надалі ставить під загрозу експорт зерна з України, вільний світ повинен об'єднатися, щоб захистити судноплавство з військовим супроводом", – написав міністр.Зауважте. Росія аргументує вихід із зернової угоди "терактом", який стався у Севастопольській бухті 29 жовтня. Однак вибухи лунали поблизу Чорноморського флоту, який ракетами атакує цивільних.
Україна зупиняє експорт зерна
Наразі неможливий експорт продовольства через море. Вже сьогодні, 30 жовтня, з порту не змогло вийти судно, щоб везти зерно в Ефіопію. Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков зазначив, що мовиться про судно Ikaria Angel. Корабель повинен був транспортувати 40 тисяч тонн зерна у межах Всесвітньої продовольчої програми ООН.
Ці продукти були призначені для жителів Ефіопії, що перебувають на межі голоду. Але через перекриття Росією зернового коридору експорт неможливий, – повідомив Кубраков.
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Вихід Росії із зернової угоди: останні новини
- Речник Одеської ОВА Сергій Братчук назвав це передбачуваними діями окупантів. За його словами, ворог останні тижні штучно збільшував час інспекції суден із зерном на Босфорі.
- Держсекретар Ентоні Блінкен зазначив, що за попередні місяці вдалося вивезти понад 9 мільйонів кубометрів українського продовольства. Це знизило глобальні ціни на продукцію.
- Як зазначив глава МЗС України Дмитро Кулеба, у Чорному морі заблоковані 2 мільйони тонн зерна на 176 суднах.
- Росія заявила, що може замінити українське зерно на своє. На думку Кулеби, це продовольство, яке пропонує Кремль, вкрадене в України.