Експрезидент Грузії заявив, що смерть Саакашвілі у тюрмі буде національної катастрофою

На початку жовтня Міхеіл Саакашвілі повернувся до Грузії, де його заарештували та запроторили до в'язниці. Згодом політик оголосив голодування, внаслідок чого його стан здоров'я погіршився.

Четвертий грузинський президент Георгій Маргвелашвілі переконаний, якщо відмова від їжі призведе до фатальних наслідків – це стане катастрофою для держави.

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Другий із п'яти президентів стоїть перед загрозою болісної смерті в наших руках,

– сказав політик.

"Наскільки ми готові так писати нашу історію? Голодування вже 25 день – це вже не жарти", – продовжив Георгій Маргвелашвілі.

Ситуація навколо Саакашвілі, з його слів, це проблема для всієї Грузії. Політик вважає, що вона має вирішитись з інтересів перспектив держави.

Затримання Саакашвілі: коротко

Вранці 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі оприлюднив у соціальних мережах відеозвернення, в якому заявив, що повернувся на батьківщину й перебуває у Батумі.

Грузинська прокуратура повідомила, що третій президент прибув до рідної країни в ніч на 29 вересня. Політик сховався у вантажівці з молочною продукцією.

Після ув'язнення він оголосив голодування, а згодом, за словами опозиції, його стан здоров'я погіршився. Саакашвілі 20 жовтня погодився на госпіталізацію.

Особистий лікар, що Саакашвілі необхідно лікувати в лікарні, а не у медичній кімнаті у в'язниці. Через погіршення здоров'я йому зробили переливання крові в "польових умовах".

З в'язниці Саакашвілі написав листа меру Львова Андрію Садовому, в якому подякував за слова підтримки. Також політик заявив, що він сподівається "найближчим часом повернутись" в Україну.

Перший президент Грузії Звіад Гамсахурдія помер 31 грудня 1993 року в одному із сіл на заході країни за нез'ясованих до кінця обставин.Проти Саакашвілі у Грузії відкрито 4 кримінальні справи, за двома є вироки – його засуджено до шести та трьох років в'язниці.