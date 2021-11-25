Експрезидент Євроради закликав сприймати російську агресію "дуже серйозно"

Дональд Туск заявив, що загроза російського вторгнення в Україну є серйозною проблемою. Говорити у Польщі про неї слід не через призму міграції, а в контексті безпеки України.

Туск має намір "активно діяти"

Колишній президент Європейської Ради закликав усіх серйозно сприймати можливість російської ескалації. Про це він заявив на пресконференції у Варшаві.

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Я б не говорив у контексті міграції. В останні роки сотні тисяч українців опинилися в Польщі, але, скоріше, не з політичних, а з економічних причин. Це не викликає якоїсь напруги, емоцій чи негативних наслідків (у Польщі – 24 канал). Натомість є питання безпеки,

– наголосив Туск.

Дипломат підкреслив, що найближчим часом планує "активно діяти" в українському напрямку. Утім, як саме, він не уточнив.

Що відомо про загрозу вторгнення Росії