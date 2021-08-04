Екссудді Миколі Чаусу обрали запобіжний захід

Вищий антикорупційний суд 4 серпня обрав запобіжний захід Миколі Чаусу. Колишній суддя потрапив у руки детективів НАБУ напередодні, ввечері.

Суд ухвалив рішення про цілодобовий домашній арешт для Чауса.

Важливо Епопея "Чий Чаус" триває: НАБУ вручило екссудді підозру, але тримають його в ізоляторі СБУ

Що відомо про рішення суду

Рішення ухвалив слідчий суддя Вищого антикорупційного суду Володимир Воронько. Чауса також зобов'язали здати закордонні паспорти та носити електронний браслет.

Детектив НАБУ і прокурор САП просили взяти Чауса під варту з альтернативою застави. Вони переконували, що стан здоров'я екссудді дозволяв, аби той перебував у СІЗО.

До речі, суд тривав близько 8 годин, оскільки розглядати справу почали ще о 14:27.

Більше про справу проти Чауса

Мовиться про справу, яка тягнеться ще з 2016 року. Згідно з нею, Чауса звинувачують в отриманні хабаря у 150 тисяч доларів.

Колишнього суддю Дніпровського районного суду міста Києва затримали на отриманні хабаря в 150 тисяч доларів. Згодом правоохоронці знайшли на задньому дворі його будинку закопані трилітрові банки з тисячами доларів.

Епопея з викраденням екссудді

Того ж 2016 року Чаус втік з України у Молдову. САП вимагала видати Чауса Україні для проведення досудового розслідування. Натомість сам Чаус просив права на притулок в Молдові.

Аж раптом 3 квітня 2021 року адвокати Чауса заявили про його викрадення. Пізніше в анонімних телеграм-каналах з'явилися відеозаписи ймовірного викрадення і фото Чауса зі слідами побоїв. Поліція Молдови підтвердила викрадення.

Чаус знайшовся

А вже наприкінці липня 2021-го Чаус знайшовся. Він прийшов до будівлі сільської ради у Вінницькій області. Був напівоголеним і голодним.

На радостях СБУ та НАБУ не змогли поділити екссуддю. Саме тому детективам довелося влаштувати погоню за авто СБУ, в якій мав би бути Чаус.

Тривалий час про місцеперебування Чауса не знав навіть його адвокат. Згодом у СБУ заявили, що не "викрадали" екссуддю, а "він сам попросив допомоги".

І лише 3 серпня Чаус таки потрапив до рук детективів НАБУ. Колишнього суддю Дніпровського районного суду Києва, підозрюваного в отриманні неправомірної вигоди, затримали в лікарні "Феофанія".