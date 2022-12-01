Лагодила електромережі та ховала людей від росіян: щемлива історія електромонтажерки з Херсона

Українці ледь не щодня демонструють свою мужність та незламність. Кожен з нас робить важливі речі, які допомагають наблизити перемогу нашої країни.

Голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич розповів про героїчний вчинок однієї із жительок Херсона.

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"Кожен такий вчинок міг вартувати їй життя"

Електромонтерка Марина ризикувала собою, аби у херсонців було світло. Вона не виїхала з міста та продовжувала допомагати місцевим.

Жінка під час російської окупації лагодила електромережі та ховала людей від російських окупантів. Марина розповіла, що вже 32 роки працювала електромонтеркою. Вона наголосила, що не хотіла співпрацювати з окупаційною владою.

Кожен такий вчинок міг вартувати їй життя. Але ця українська героїня не вбачає у своїх діях подвигу,

– наголосив Янушевич.

Як Марина допомагала херсонцям: дивіться відео

Як місто оговтується після окупації

Російські окупанти продовжують обстрілювати звільнений Херсон. Через це у місті 1 грудня зникла напруга.

У Херсонській області ЗСУ продовжують вести боротьбу з загарбниками.

На звільненій від окупантів Херсонщині відновлюють електропостачання. Попри обстріли росіян, енергетики вже забезпечили світлом половину Херсона.

У селищі Правдине Херсонської області виявили нове масове поховання людей. Їх розстріляли російські військові.

27 листопада у Херсоні було зареєстровано 54 обстріли. 28 листопада місто знову опинилося під артобстрілом.

У британській розвідці повідомляли, що більшість руйнувань, ймовірно, завдано Херсону внаслідок використання Росією реактивних систем залпового вогню, зокрема БМ-21 "Град".

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