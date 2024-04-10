Право чи обов'язок: що вирішив комітет про електронний кабінет військовозобов'язаного

Право чи обов'язок: що вирішив комітет про електронний кабінет військовозобов'язаного
Джерело:УП
Комітет Верховної Ради 9 квітня завершив роботу над законопроєктом про мобілізацію до другого читання у парламенті. Окремі зміни стосувалися й електронного кабінету військовозобов'язаного.
Так комітет остаточно визначив обов'язковість наявності е-кабінету у військовозобов'язаних громадян. У сесійну залу цей документ мають винести вже 10 квітня.
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Що буде з е-кабінетом для військовозобов'язаних
Згідно з висновком комітету щодо другого читання законопроєкту, який мають журналісти, відомо, що громадяни, що перебувають на військовому обліку, в добровільному порядку можуть зареєструвати електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного чи резервіста. За даними висновку, це право, а не обов‘язок.
Водночас під час проведення мобілізації чоловіки віком від 18 до 60 років зобов'язані мати з собою військово-обліковий документ і пред'являти його на вимогу представника ТЦК або поліцейського. У прикордонній смузі й на пунктах пропуску через державний кордон військово-обліковий документ може вимагати пред'явити прикордонник.
Варто зазначити, що секретар оборонного Комітету ВР Роман Костенко наголосив, що наразі законопроєкт про мобілізацію готовий до розгляду в залі парламенту. За словами нардепа, 13 членів комітету проголосували за, 5 – утрималися.
Що ще комітет рекомендував у законопроєкті
- На прохання головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського із законопроєкту прибрали пункт про демобілізацію і ротацію військових. Ці положення розглядатимуть в окремих законопроєктах, які має представити Кабмін.
- Крім того, за рішенням комітету в законопроєкті лишили обмеження для ухилянтів. За словами нардепа Федора Веніславського вони стосуватимуться обмеження керування транспортом. Але лише за рішенням суду.
- Також замість строкової служби планують запровадити базову військову службу, яку проходитимуть громадяни 18 – 25 років. Люди зможуть самі обрати період проходження служби до досягнення 24-річного віку.
- Водночас військовозобов'язані від 18 до 60 років зможуть отримати документи в закордонних дипломатичних установах України, тільки якщо матимуть військово-облікові документи. Те саме стосується і паспорта та закордонного паспорта