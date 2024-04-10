Право чи обов'язок: що вирішив комітет про електронний кабінет військовозобов'язаного

Комітет Верховної Ради 9 квітня завершив роботу над законопроєктом про мобілізацію до другого читання у парламенті. Окремі зміни стосувалися й електронного кабінету військовозобов'язаного.

Так комітет остаточно визначив обов'язковість наявності е-кабінету у військовозобов'язаних громадян. У сесійну залу цей документ мають винести вже 10 квітня.

До теми Із законопроєкту про мобілізацію виключили положення про демобілізацію, – ЗМІ

Що буде з е-кабінетом для військовозобов'язаних

Згідно з висновком комітету щодо другого читання законопроєкту, який мають журналісти, відомо, що громадяни, що перебувають на військовому обліку, в добровільному порядку можуть зареєструвати електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного чи резервіста. За даними висновку, це право, а не обов‘язок.

Водночас під час проведення мобілізації чоловіки віком від 18 до 60 років зобов'язані мати з собою військово-обліковий документ і пред'являти його на вимогу представника ТЦК або поліцейського. У прикордонній смузі й на пунктах пропуску через державний кордон військово-обліковий документ може вимагати пред'явити прикордонник.

Варто зазначити, що секретар оборонного Комітету ВР Роман Костенко наголосив, що наразі законопроєкт про мобілізацію готовий до розгляду в залі парламенту. За словами нардепа, 13 членів комітету проголосували за, 5 – утрималися.

Що ще комітет рекомендував у законопроєкті

На прохання головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського із законопроєкту прибрали пункт про демобілізацію і ротацію військових. Ці положення розглядатимуть в окремих законопроєктах, які має представити Кабмін.

Крім того, за рішенням комітету в законопроєкті лишили обмеження для ухилянтів. За словами нардепа Федора Веніславського вони стосуватимуться обмеження керування транспортом. Але лише за рішенням суду.

Також замість строкової служби планують запровадити базову військову службу, яку проходитимуть громадяни 18 – 25 років. Люди зможуть самі обрати період проходження служби до досягнення 24-річного віку.

Водночас військовозобов'язані від 18 до 60 років зможуть отримати документи в закордонних дипломатичних установах України, тільки якщо матимуть військово-облікові документи. Те саме стосується і паспорта та закордонного паспорта

Остаточне рішення щодо законопроєкту депутати ухвалюватимуть на сесії парламенту шляхом голосування. Цілком ймовірно, що деякі з положень, згаданих вище, можуть бути змінені в остаточній версії документа.